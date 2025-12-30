onedio
Survivor 2026 Engincan Tura Kimdir? Engincan Tura Kaç Yaşında, Nereli?

30.12.2025 - 13:37

Survivor 2026 sezonu için geri sayım başladı. Yeni yılda Survivor Ünlüler-Gönüllüler bomba gibi geliyor. Haliyle seyirci, Survivor 2026 Gönüllüler yarışmacılarını merak ediyor. Acun Ilıcalı tarafından açıklanan resmi kadroda öne çıkan isimlerden biri de Engincan Tura oldu. Peki, Survivor 2026 Engincan Tura kimdir? Engincan Tura kaç yaşında, nereli? Engincan Tura ne iş yapıyor? Engincan Turan Instagram hesabı ne? Detaylar içerikte!

Survivor Engincan Tura Kimdir? Kaç Yaşında?

1996 yılında Manisa’nın Turgutlu ilçesinde dünyaya gelen Survivor Engincan Tura, 2025 yılı itibarıyla 29 yaşındadır. Genç yaşına rağmen sahne ve ekran tecrübesiyle dikkat çeken Tura, yarışmanın öne çıkan adayları arasında gösterilmektedir.

Ege Bölgesi’nin kültürel dokusu içinde büyüyen Engincan Tura, tarım ve sanayisiyle bilinen Turgutlu’da yetişmesine rağmen erken yaşlardan itibaren sanat ve sporla iç içe bir yaşam sürmüştür. Bu çok yönlü birikim, onun kariyer yolculuğunda belirleyici bir rol oynamıştır.

Survivor Engincan Tura Kariyeri ve Instagram Hesabı

Engincan Tura, profesyonel kariyerini oyunculuk ve modellik alanlarında sürdürmektedir. Genç yaşta sektöre adım atan Tura, Sadri Alışık Tiyatro Okulu ve Crystal Akademi gibi saygın eğitim kurumlarında aldığı eğitimlerle sahne ve kamera önü yetkinliğini güçlendirmiştir.

Televizyon ve sinema projelerinde yer alarak geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Engincan Tura, Kuruluş Osman ve Genç Osman dizilerinin yanı sıra gişe başarısı yakalayan Recep İvedik 5 filminde de rol almıştır. 

