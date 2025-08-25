25 Ağustos - 1 Eylül 2025 Haftanın Yantrası: VARUNA Yantra’daki Sembollerin Dili

Her sembol, görünenden daha fazlasını anlatır. VARUNA yantrasında yer alan işaretler, sadece estetik değil; derin kozmik anlamlar taşır.

Kalp (Üstte)

Kalp, aşkın, sadakatin ve saf sevginin en güçlü sembolüdür. Bu yantrada kalp, ilişkilerde huzuru, korunmayı ve bağlılığı artırır. İki insan arasındaki bağın ilahi bir enerjiyle güçlenmesini sağlar.

Dört Yapraklı Yonca (Ortada)

Dört yapraklı yonca, şans ve bereketin evrensel simgesidir. Bu yantrada ise sadece şansı değil; aynı zamanda arınmayı temsil eder. Kişiyi korkularından, bağımlılıklarından ve zararlı alışkanlıklardan temizleyerek yeni bir başlangıcın kapısını açar.

İki Kuş (Yanlarda)

Yan yana duran kuşlar, ruhsal dengeyi, karşılıklı anlayışı ve sevgiyi simgeler. İlişkilerde özgürlük ve bağlılığı aynı anda barındırır. Kuşlar aynı zamanda ruhun hafifliğini, göğe yükselişi ve ilahi huzura açılan kapıyı temsil eder.

Lale Motifleri (Altta)

Lale, doğurganlığı, yenilenmeyi ve ruhsal uyanışı sembolize eder. Bu motif, yaşamın sürekli döngüsünü ve yeniden doğuşu hatırlatır. Maddi-manevi bolluğu ve iş hayatında büyümeyi destekler.

Çember (Sınır)

Yantrayı çevreleyen çember, ilahi koruma halkasıdır. Dışarıdan gelen negatif enerjilerin merkeze ulaşmasını engeller, yantranın enerjisini saf ve güçlü tutar.