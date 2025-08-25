onedio
25 Ağustos - 1 Eylül 2025 Haftanın Yantrası: VARUNA Yantra'daki Sembollerin Dili

25 Ağustos - 1 Eylül 2025 Haftanın Yantrası: VARUNA Yantra’daki Sembollerin Dili

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
25.08.2025 - 09:01

Her sembol, görünenden daha fazlasını anlatır. VARUNA yantrasında yer alan işaretler, sadece estetik değil; derin kozmik anlamlar taşır.

Kalp (Üstte)

Kalp, aşkın, sadakatin ve saf sevginin en güçlü sembolüdür. Bu yantrada kalp, ilişkilerde huzuru, korunmayı ve bağlılığı artırır. İki insan arasındaki bağın ilahi bir enerjiyle güçlenmesini sağlar.

Dört Yapraklı Yonca (Ortada)

Dört yapraklı yonca, şans ve bereketin evrensel simgesidir. Bu yantrada ise sadece şansı değil; aynı zamanda arınmayı temsil eder. Kişiyi korkularından, bağımlılıklarından ve zararlı alışkanlıklardan temizleyerek yeni bir başlangıcın kapısını açar.

İki Kuş (Yanlarda)

Yan yana duran kuşlar, ruhsal dengeyi, karşılıklı anlayışı ve sevgiyi simgeler. İlişkilerde özgürlük ve bağlılığı aynı anda barındırır. Kuşlar aynı zamanda ruhun hafifliğini, göğe yükselişi ve ilahi huzura açılan kapıyı temsil eder.

Lale Motifleri (Altta)

Lale, doğurganlığı, yenilenmeyi ve ruhsal uyanışı sembolize eder. Bu motif, yaşamın sürekli döngüsünü ve yeniden doğuşu hatırlatır. Maddi-manevi bolluğu ve iş hayatında büyümeyi destekler.

Çember (Sınır)

Yantrayı çevreleyen çember, ilahi koruma halkasıdır. Dışarıdan gelen negatif enerjilerin merkeze ulaşmasını engeller, yantranın enerjisini saf ve güçlü tutar.

VARUNA Yantra’nın Ruhsal İşlevleri

  • Aşk ve İlişkiler: Sevgi, sadakat, huzur ve aşkın artmasını sağlar. Çiftlerin bağını güçlendirir, yanlış anlaşılmaları çözer ve kalpleri uyumlu hale getirir.

  • Korunma: Negatif enerjilerden, nazardan, kıskançlıklardan ve kötü alışkanlıklardan arındırır. Manevi kalkan oluşturur.

  • Bereket: Maddi-manevi bolluğu artırır, iş ve ticaret hayatında başarı getirir. Parasal akışın kesintisiz devam etmesine yardımcı olur.

  • Kişisel Gelişim: Farkındalığı artırır, sorumluluk duygusunu güçlendirir. Kişinin kendini geliştirmesi gereken alanlarda destek olur.

  • Şifa: Psikolojik rahatsızlıkların, korkuların ve içsel huzursuzlukların iyileşmesine yardımcı olur.

Güneş’in Sayı Sekansları

Güneş, yaşam enerjisinin kaynağıdır. Güç, öz güven, irade ve şifayı temsil eder. Numerolojide Güneş’in sayı değeri 1’dir. Bu yantra, Güneş’in ilahi titreşimleriyle mühürlenmiştir:

  • 111: İlahi birlik, sevgi ve yaratımın kodu.

  • 19: Güneş’in doğrudan sayısı; liderlik, başarı ve özgürlük enerjisi.

  • 108: Kozmik şifa, evrensel bütünlük ve ruhsal aydınlanma.

  • 27201: Aşk, sadakat, korunma ve arınma için özel titreşim dizisi.

Bu sayı dizileri, yantranın enerjisini aktive eder ve kullanan kişinin hayatına ilahi bir ışık getirir.

VARUNA Yantra ile Çalışma Yöntemi

“Ben, aşkı, sadakati, bereketi ve özgürlüğü yaşamımın merkezine aldım. 

Güneş’in ışığıyla tüm korkularımdan, bağımlılıklarımdan ve beni sınırlayan alışkanlıklardan özgürleşiyorum. 

Sevgi ve huzurla korunuyorum.”

Tekrar: Güneşin sayı sekanslarını (111 – 19 – 108 – 27201) 21 gün boyunca günde 3 kez tekrar edin.

VARUNA Yantra – Mühürlü Olumlama

“Ben, [ismini söyle], 

Şimdi ve burada, İlahi izinle; 

Aşkım, sevgi bağlarım, sadakatim ve huzurum 

Güneş’in ışığıyla güçleniyor, korunuyor ve çoğalıyor.

Maddi ve manevi bereketim artarak 

Her an, her boyutta bana akıyor. 

Korkularım, bağımlılıklarım ve bana ait olmayan tüm yükler 

Güneş’in kutsal ışığıyla eriyor, yok oluyor.

Ben; özgürlüğümü, sorumluluğumu ve şifamı 

Sevgiyle, farkındalıkla kucaklıyorum. 

Güneş’in sayı sekansları 111 – 19 – 108 – 27201 kalbimde mühürlendi.

✨ Bu niyet, Yüce Allah’ın iradesiyle ezelden ebede, sonsuz zamana mühürlendi. ✨ 

🔑 EVET, EVET, EVET 🔑”

Sonuç

VARUNA Yantra, sadece bir sembol değil; aşkı, bereketi, özgürlüğü ve şifayı hayatımıza taşıyan ilahi bir köprüdür. Güneş’in sayı sekanslarıyla mühürlenen bu yantra, hem içsel hem de dışsal dünyamızda güçlü bir dönüşüm sağlar.

Yasal Uyarı: 

Tüm yantra görselleri AstrodehA adına tescillidir. Türk ve uluslararası patent koruması altındadır. İzinsiz kullanım hukuki olarak saklıdır.

Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Dr.Astrolog Şenay Devi
