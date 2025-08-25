25 Ağustos - 1 Eylül 2025 Haftanın Yantrası: VARUNA Yantra’daki Sembollerin Dili
Her sembol, görünenden daha fazlasını anlatır. VARUNA yantrasında yer alan işaretler, sadece estetik değil; derin kozmik anlamlar taşır.
Kalp (Üstte)
Kalp, aşkın, sadakatin ve saf sevginin en güçlü sembolüdür. Bu yantrada kalp, ilişkilerde huzuru, korunmayı ve bağlılığı artırır. İki insan arasındaki bağın ilahi bir enerjiyle güçlenmesini sağlar.
Dört Yapraklı Yonca (Ortada)
Dört yapraklı yonca, şans ve bereketin evrensel simgesidir. Bu yantrada ise sadece şansı değil; aynı zamanda arınmayı temsil eder. Kişiyi korkularından, bağımlılıklarından ve zararlı alışkanlıklardan temizleyerek yeni bir başlangıcın kapısını açar.
İki Kuş (Yanlarda)
Yan yana duran kuşlar, ruhsal dengeyi, karşılıklı anlayışı ve sevgiyi simgeler. İlişkilerde özgürlük ve bağlılığı aynı anda barındırır. Kuşlar aynı zamanda ruhun hafifliğini, göğe yükselişi ve ilahi huzura açılan kapıyı temsil eder.
Lale Motifleri (Altta)
Lale, doğurganlığı, yenilenmeyi ve ruhsal uyanışı sembolize eder. Bu motif, yaşamın sürekli döngüsünü ve yeniden doğuşu hatırlatır. Maddi-manevi bolluğu ve iş hayatında büyümeyi destekler.
Çember (Sınır)
Yantrayı çevreleyen çember, ilahi koruma halkasıdır. Dışarıdan gelen negatif enerjilerin merkeze ulaşmasını engeller, yantranın enerjisini saf ve güçlü tutar.
VARUNA Yantra’nın Ruhsal İşlevleri
VARUNA Yantra ile Çalışma Yöntemi
“Ben, aşkı, sadakati, bereketi ve özgürlüğü yaşamımın merkezine aldım.
Güneş’in ışığıyla tüm korkularımdan, bağımlılıklarımdan ve beni sınırlayan alışkanlıklardan özgürleşiyorum.
Sevgi ve huzurla korunuyorum.”
Tekrar: Güneşin sayı sekanslarını (111 – 19 – 108 – 27201) 21 gün boyunca günde 3 kez tekrar edin.
VARUNA Yantra – Mühürlü Olumlama
Sonuç
VARUNA Yantra, sadece bir sembol değil; aşkı, bereketi, özgürlüğü ve şifayı hayatımıza taşıyan ilahi bir köprüdür. Güneş’in sayı sekanslarıyla mühürlenen bu yantra, hem içsel hem de dışsal dünyamızda güçlü bir dönüşüm sağlar.
Yasal Uyarı:
Tüm yantra görselleri AstrodehA adına tescillidir. Türk ve uluslararası patent koruması altındadır. İzinsiz kullanım hukuki olarak saklıdır.
Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.
AstrodehA
Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!