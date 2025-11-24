24 – 30 Kasım 2025 Haftasının Yantrası: Surya Devi Yantra

Bu hafta gökyüzü, Güneş’in (Surya’nın) arındırıcı, aydınlatıcı ve yaşam gücünü yükselten enerjisiyle rezonans içinde. Bu nedenle haftanın yantrası, irade, karizma, başarı, sağlık ve yaşam gücü titreşimlerini aktive eden Surya Devi Yantradır.

Yantralar sadece birer sembol değildir; kainatın matematiksel düzeninin frekans kapılarıdır. Bu nedenle gelişigüzel kullanılamaz. Her bir yantra:

Kişinin doğum haritası

Gezegen yerleşimleri

Doğum saati

Gezegen gün ve saatleri

incelendikten sonra hazırlanır. Bu yüzden Astrodeha olarak yantraları altın, bakır, gümüş ve oniks üzerinde kişiye özel, gezegen saatlerinde mühürlüyoruz.

Surya Devi Yantra — Güneş’in Kutsal Düzeni

Görselde yer alan kare:

6 – 1 – 8

7 – 5 – 3

2 – 9 – 4

Hint matematiksel geleneklerinde Güneş’in düzenini temsil eden “Sürmeli Surya Karesi” olarak bilinir. Bu karedeki bütün yatay, dikey ve çapraz toplamlar 15’e ulaşır. Bu sayı:

Güneş’in merkez enerjisi

Kalp çakrasının genişleme kuvveti

Yaşam gücünün sürekliliği

ile ilişkilidir.