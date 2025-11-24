onedio
24 – 30 Kasım 2025 Haftasının Yantrası: Surya Devi Yantra

Dr.Astrolog Şenay Devi
24.11.2025 - 17:46

24–30 Kasım 2025 haftasının güçlü enerjisi, irade, karizma, başarı, sağlık ve yaşam gücü titreşimlerini aktive eden Surya Devi Yantra ile rezonans halindedir. Bu özel çalışma, Güneş'in (Surya'nın) arındırıcı ve aydınlatıcı gücünü, kişinin doğum haritasına özel mühürlenmiş kozmik bir düzenle yaşamına çekmeyi amaçlar.

Hint Yantra Koleksiyonumuz – ASTRODEHA Özel Serisi

Bu hafta gökyüzü, Güneş’in (Surya’nın) arındırıcı, aydınlatıcı ve yaşam gücünü yükselten enerjisiyle rezonans içinde. Bu nedenle haftanın yantrası, irade, karizma, başarı, sağlık ve yaşam gücü titreşimlerini aktive eden Surya Devi Yantradır.

Yantralar sadece birer sembol değildir; kainatın matematiksel düzeninin frekans kapılarıdır. Bu nedenle gelişigüzel kullanılamaz. Her bir yantra:

  • Kişinin doğum haritası

  • Gezegen yerleşimleri

  • Doğum saati

  • Gezegen gün ve saatleri

incelendikten sonra hazırlanır. Bu yüzden Astrodeha olarak yantraları altın, bakır, gümüş ve oniks üzerinde kişiye özel, gezegen saatlerinde mühürlüyoruz.

Surya Devi Yantra — Güneş’in Kutsal Düzeni

Görselde yer alan kare:

6 – 1 – 8 

7 – 5 – 3 

2 – 9 – 4

Hint matematiksel geleneklerinde Güneş’in düzenini temsil eden “Sürmeli Surya Karesi” olarak bilinir. Bu karedeki bütün yatay, dikey ve çapraz toplamlar 15’e ulaşır. Bu sayı:

  • Güneş’in merkez enerjisi

  • Kalp çakrasının genişleme kuvveti

  • Yaşam gücünün sürekliliği

ile ilişkilidir.

Sayı Sekansının Gezegenlerle İlişkisi

Aşağıda her rakamın Hint astrolojisindeki gezegensel karşılığı ve etkisi yer alır:

  • 1 — Surya (Güneş): İrade, yaşam enerjisi, özgüven, liderlik, kader yolunda aydınlanma. Yantranın tepe frekansıdır.

  • 2 — Chandra (Ay): Zihin, duygular, sezgisel berraklık, içsel huzur. Güneş enerjisinin kalple birleşmesini sağlar.

  • 3 — Guru (Jüpiter): Bilgelik, öğretmenlik, etik duruş, genişleme, şans. Güneş’in gücünü büyütür.

  • 4 — Rahu: Gölgelerin dönüşümü, karma çözümü, yön değişimleri. Doğru kullanıldığında Güneş gücünü kader kapılarına taşır.

  • 5 — Budha (Merkür): Zeka, iletişim, iş anlaşmaları, analitik düşünce, ticaret. Surya Yantra’nın merkez taşıdır.

  • 6 — Shukra (Venüs): Estetik, sevgi, sanat, uyum, maddi refah. Güneş ışığının dünyaya inme biçimini temsil eder.

  • 7 — Ketu: Karmik temizlik, geçmişin kapanışı, ruhsal arınma. Surya’nın gölgeyi yakarak dönüştürme gücünü aktive eder.

  • 8 — Shani (Satürn): Kader, sınavlar, sorumluluklar, disiplin. Güneş enerjisini kalıcı başarıya çeviren sabit güç.

  • 9 — Mangala (Mars): Cesaret, enerji, kararlılık, atılım, mücadele gücü. Surya ile birleştiğinde kişinin yaşam iradesini yükseltir.

Surya Devi Yantra Neyi Aktif Eder?

Bu yantra:

  • Özgüveni ve yaşam gücünü yükseltir: Kişinin iç ışığını büyütür, korku ve tereddütleri çözer.

  • Başarı ve otorite enerjisini destekler: Özellikle kariyer ve statü alanını açar.

  • Sağlık ve canlılık getirir: Güneş gücü fiziksel enerjiyi dengeler, bağışıklığı artırır.

  • Zihinsel netliği artırır: Karar verme süreçlerinde keskinlik sağlar.

  • Negatif enerjileri yakar: Karma blokajları çözer, kişinin yolunu aydınlatır.

  • Finansal alanda düzen kurar: İrade, disiplin ve stratejik düşünceyi harmonize eder.

24–30 Kasım 2025 Göksel Enerji ile Uyum

Haftanın enerjisinde:

  • Güneş-Jüpiter desteği

  • Ay’ın büyüyen fazı

  • Mars’ın aktif açısı

hakim. Bu kombinasyon, Surya Yantra’nın titreşimiyle tamamen uyumludur. Yantrayı bu hafta kullanmak:

  • Yeni başlangıçlar

  • Statü yükselişi

  • İş görüşmeleri

  • Sağlık niyetleri

  • Gölge çalışmaları

için çok güçlü bir destek sunar.

ASTRODEHA Notu

Yantralar kişiye özel kozmik mühürlerdir. Doğum haritası incelenmeden, gezegen saatleri hesaplanmadan hazırlanamaz. Astrodeha olarak her yantranın:

  • Tılsım niteliğini

  • Gezegensel uyumunu

  • Element dengesini

kişiye özel şekilde mühürlüyoruz. Bu yüzden gelişi güzel yantra kullanmak enerji alanını bozabilir. Surya Yantra, özellikle Güneş'i zayıf, özgüveni düşük veya kadersel atılım döneminde olan kişilerde büyük dönüşüm yaratır.

Son Söz: Bu Hafta Surya’nın Kapısı Açık

24–30 Kasım 2025 frekansı, kişinin kendi ışığını hatırlaması için güçlü bir evrensel eşzamanlılık yaratıyor. Surya Yantra, bu eşzamanlılığın matematiksel şifresidir. Kullanıldığında kişinin:

  • Kader kapısını

  • Yaşam gücünü

  • Başarı potansiyelini

Aktif hale getirir.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA 

