24 – 30 Kasım 2025 Haftasının Yantrası: Surya Devi Yantra
24–30 Kasım 2025 haftasının güçlü enerjisi, irade, karizma, başarı, sağlık ve yaşam gücü titreşimlerini aktive eden Surya Devi Yantra ile rezonans halindedir. Bu özel çalışma, Güneş'in (Surya'nın) arındırıcı ve aydınlatıcı gücünü, kişinin doğum haritasına özel mühürlenmiş kozmik bir düzenle yaşamına çekmeyi amaçlar.
Hint Yantra Koleksiyonumuz – ASTRODEHA Özel Serisi
Sayı Sekansının Gezegenlerle İlişkisi
Surya Devi Yantra Neyi Aktif Eder?
Son Söz: Bu Hafta Surya’nın Kapısı Açık
