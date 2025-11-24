24 – 30 Kasım 2025 Haftası Gökyüzünden Mesajınız Var

Kozmik Perde 24–30 Kasım’da Aralanıyor

Bu hafta gökyüzü, yılın en keskin farkındalık kapılarından birini aralıyor. Kasım ayının son haftası; Güneş’in Yay burcundaki ateşli aydınlanması, Mars’ın Akrep’teki net keskinliği, Venüs’ün Terazi’den çıkıp Akrep’e geçiş hazırlıkları ve Satürn’ün retrosunun tamamlanmasına yakın ağır basıncıyla hem toplumsal hem bireysel düzlemde çözülmeleri, yüzleşmeleri ve yeniden doğuşları beraberinde getiriyor. Bu enerji sarsıcı fakat öğretici bir dalga. Gökyüzü adeta şunu söylüyor: “Bir dönemi kapatmadan yenisi açılmaz.”