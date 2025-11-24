onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
24 – 30 Kasım 2025 Haftası Gökyüzünden Mesajınız Var

etiket 24 – 30 Kasım 2025 Haftası Gökyüzünden Mesajınız Var

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
24.11.2025 - 17:31

Kozmik Perde 24–30 Kasım’da Aralanıyor

Bu hafta gökyüzü, yılın en keskin farkındalık kapılarından birini aralıyor. Kasım ayının son haftası; Güneş’in Yay burcundaki ateşli aydınlanması, Mars’ın Akrep’teki net keskinliği, Venüs’ün Terazi’den çıkıp Akrep’e geçiş hazırlıkları ve Satürn’ün retrosunun tamamlanmasına yakın ağır basıncıyla hem toplumsal hem bireysel düzlemde çözülmeleri, yüzleşmeleri ve yeniden doğuşları beraberinde getiriyor. Bu enerji sarsıcı fakat öğretici bir dalga. Gökyüzü adeta şunu söylüyor: “Bir dönemi kapatmadan yenisi açılmaz.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünya Geneli Etkileri

Dünya Geneli Etkileri

Küresel Ölçekte Gerilimlerin Görünür Olması 

  • Mars–Akrep döngüsü, dünya sahnesinde gizli yürütülen planların açığa çıkması, diplomatik masalarda sertleşme, perde arkası anlaşmazlıkların görünür olması anlamına gelir.

 Bu hafta:

  • Güç gösterileri,

  • Enerji ve finans odaklı rekabetler,

  • Stratejik bilgi sızmaları artabilir.

  • Aynı zamanda Yay dönemine giriş, ülkelerin ekonomi gündemlerini büyütme, genişletme, dış ilişkileri değerlendirme eğilimini güçlendiriyor.

Ekonomi ve Küresel Para Piyasalarında Dalgalanma 

  • Güneş’in Yay’daki konumu, Jüpiter’in geri hareketteki titreşimiyle birleşince ani yükseliş ve düşüşler, altın, petrol ve döviz piyasalarında hızlı yön değişimlerine sebep olabilir. Piyasalarda güven-huzur arayışı artarken spekülatif hareketlere karşı dikkat gerektiren bir hafta.

Doğa Olayları ve Hava Hareketleri 

  • Hafta boyunca ateş–su dengesizliği arttığı için:

  • Ani yağışlar

  • Sisli hava

  • Hafif depremsel titreşimler

  • Denizler ve rüzgâr üzerinde sert etki 

  • dünya genelinde sık görülebilir.

Türkiye Üzerindeki Etkiler

Türkiye Üzerindeki Etkiler

Türkiye’nin haritası bu hafta Akrep–Boğa hattı tarafından güçlü şekilde tetikleniyor. Bu da hem ekonomik hem de güvenlik konularında dikkat isteyen bir gökyüzü enerjisi oluşturuyor.Ekonomide Hassasiyet 

  • Piyasalarda anlık dalgalanmalar, beklenti üzeri hareketler, açıklamalara bağlı fiyat değişimleri yoğunlaşabilir. Halkın gündeminde alım gücü, tasarruf, finansal planlamalar daha fazla yer tutabilir.

Gündemde Kadın–Çocuk–Aile Konuları 

  • Venüs’ün Akrep’e geçiş enerjisi, ülke gündeminde:

  • Kadın hakları

  • Aile içi konular

  • Toplumsal adalet

  • Hukuki tartışmalar 

  • gibi başlıkların yeniden yoğunlaşabileceğini işaret ediyor.

Lojistik, Ulaşım ve Hava Koşullarında Dikkat 

  • Sis, rüzgâr ve yağışın artışı:

  • Havalimanlarında,

  • Deniz ulaşımında,

  • Trafikte 

  • zaman zaman aksamalara neden olabilir.

Bireysel Hayatlara Yansımalar

Bireysel Hayatlara Yansımalar

Kadersel Yüzleşmeler – Akrep Enerjisinin Son Hamlesi 

Hafta boyunca Mars Akrep’te kararlı ve keskin bir etki yaratıyor. Bu da bireysel düzlemde:

  • Bitirilmesi gereken ilişkilerin netleşmesi,

  • Saklanan  duyguların söylenmesi,

  • İnsanın kendini kandırdığı noktalarla yüzleşmesi,

  • Geçmişten gelen duygusal yüklerin çözülmesi 

  • gibi çok derin temaları gündeme getiriyor.

  • Özellikle ilişkilerde “ben ne istiyorum?” sorusu kaçınılmaz hale geliyor.

Yay Enerjisi ile Zihinsel Özgürlük 

Güneş’in Yay burcunda ilerlemesi, 24–30 Kasım haftasında:

  • Yeni hedefler belirleme

  • Eğitim ve yolculuk kararları

  • Kariyerde yön değiştirme düşünceleri

  • Gerçeği arama ve hakikati net görmek 

  • ihtiyacını büyütüyor.

  • İçsel cesaret artıyor. Kişi artık beklemek değil, adım atmak istiyor.

Para, Borçlar, Yatırımlar – Kritik Dönem 

Mars’ın Akrep’teki etkisi finansal konulara cerrahi bir bakış getirir:

  • Gereksiz harcamalar tespit edilir,

  • Borçlar yeniden düzenlenir,

  • Gizli kayıplar görünür olur,

  • Parasal riskler açığa çıkar.

  • Bu hafta acele yatırım önerilmez; plan yapmak, zemini sağlamlaştırmak çok daha iyidir.

Sağlık Temaları – Kas–Sinir–Bağışıklık 

Hafta boyunca:

  • Boğaz bölgesi

  • Sindirim

  • Kas gerginlikleri

  • Nefes–stres dengesi 

  • dikkat gerektiriyor. Aşırı yük, öfke birikimi ve yoğun stres bağışıklığı düşürebilir.

Ruhsal Alan – İçsel Uyanış 

Akrep ve Yay enerjisinin birleşimi insanı iki yöne çeker: Derine inmek ve sonra özgürleşmek. Bu nedenle:

  • Meditasyon

  • Dua

  • Esma çalışmaları

  • Niyet mühürleme

  • Enerji temizliği 

  • bu hafta çok hızlı sonuç verir.

Haftanın Ana Mesajı

Haftanın Ana Mesajı

“Gerçekler açığa çıkıyor. Kapanması gereken defterler kapanıyor. Kutsal yenilenme kapısı açılıyor. Kendine dürüst ol ve ışığından şaşma.”

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA 

Facebook

Web

Instagram 

YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam