24 - 30 Kasım 2025 Haftalık Burç Yorumları

etiket 24 - 30 Kasım 2025 Haftalık Burç Yorumları

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
24.11.2025 - 16:56

Bu hafta, 20-24 Kasım 2025 tarihleri arasındaki burç yorumları ile gökyüzünün rehberliğini sunuyoruz. Her burcun karşılaşacağı önemli enerjileri, aşk, finans ve kariyer alanındaki gelişmeleri keşfederken bilgelik dolu sözlerle haftaya hazırlanın. Bu kozmik öğütler ve burç yorumları, kararlarınızda size yol göstermeyi amaçlıyor.

♈ Koç

Gökyüzünden mesajınız: 

“Öfkeyi yönet, yöneteceğin bütün kapılar senin olacak.” 

Hz. Ali der ki: “Öfke anında sabredenin mükâfatı büyüktür.” 

Bu hafta Koç burçları için önemli bir sınav, tepkilerini kontrol edebilme yetenekleri olacak. Mars, kariyer alanını ateşlerken haksızlık gördüğünüzde anında tepki vermek isteyebilirsiniz. Ancak sabır gösteren Koçlar bu hafta kazanan olacak. Aşkta duygularınızı açıkça ifade etmek size güç kazandıracak. Finansal konularda akıllıca beklemek avantaj sağlayacak. 

  • Haftanın öğüdü: Kendini frenlediğin yerde kapılar açılıyor.

♉ Boğa

Gökyüzünden mesajınız: 

“Değerini bilenle yürü, bilmeyenle yolunu ayır.” 

Hz. Ali der ki: “Kiminle yürüdüğüne dikkat et; zira yol kadar yol arkadaşı da önemlidir.” 

Bu hafta Boğa burçları, hem ilişkilerde hem de finansal konularda 'kim hak ediyor?' sorusuyla karşılaşacak. Venüs, sosyal çevrenizi parlatırken doğru kişilerden destek alacaksınız. Maddi konularda sabit enerjiniz ödüllendiriliyor. Aşkta güven veren kişi ile bağlarınız güçlenecek. 

  • Haftanın öğüdü: Kimin yanında huzur buluyorsan, kaderin o yerdedir.

♊ İkizler

Gökyüzünden mesajınız: 

“Konuştuğun kadar dinlersen, hakikat kendini gösterir.” 

Hz. Ali der ki: “Dilini terbiye etmeden kalbini arındıramazsın.” 

Bu hafta iletişim sizin en güçlü silahınız ama aynı zamanda en büyük sınavınız. Merkür, entelektüel gücünüzü parlatıyor. Aile ve ilişkilerde doğru kelimeler şifa etkisi taşıyabilir. Eğitim, proje, yazı, sunum gibi işlerde başarı artıyor. 

  • Haftanın öğüdü: Sözlerin kaderini belirliyor – bilinçle konuş.

♋ Yengeç

Gökyüzünden mesajınız: 

“İyiliğini gizleme; iyilik büyüyerek sana döner.” 

Hz. Ali der ki: “İyiliği yap ve denize at; balık bilmezse Hâlik bilir.” 

Bu hafta Yengeç burçlarının şefkati ödüllendiriliyor. Ailede bir sorun çözülecek ve kariyerinizde görünür bir takdir alacaksınız. Aşkta empati sizi kazandıracak. 

  • Haftanın öğüdü: Şefkatin kaderini değiştiriyor.

♌ Aslan

Gökyüzünden mesajınız: 

“Işığını saklama; gölgeye alışanlar bile seninle aydınlanır.” 

Hz. Ali der ki: “Kişi değerini, yaptığı işle gösterir.” 

Bu hafta Güneş, sizi zirveye taşımak istiyor. Kariyer alanında öne çıkmak, sosyal çevrede dikkat çekmek ve aşkta cesur ifadelerle kendinizi gösterme zamanı. 

  • Haftanın öğüdü: Parla, çünkü ışığın başkalarının yolunu da aydınlatıyor.
♍ Başak

Gökyüzünden mesajınız: 

“Düzen kur, sadeleş, netleş – karmaşa kaderi bozar.” 

Hz. Ali der ki: “Her işte ölçülü olan, asla pişman olmaz.” 

Bu hafta Başak burçları için: 

  • Rutinleri yenileme 

  • Finansal hesap düzenleme 

  • Duygusal ilişkilerde empatik konuşma 

  • Kariyerde planları yeniden yapılandırma 

enerjileri hâkim olacak. 

Haftanın öğüdü: Ayrıntıları düzenlediğinde hayatın huzura kavuşuyor.

♎ Terazi

Gökyüzünden mesajınız: 

“Zarafetin gücün olsun ama gerçeği söylemekten çekinme.” 

Hz. Ali der ki: “Doğruluktan ayrılma; çünkü doğruluk kurtuluştur.” 

Bu hafta Terazi burçları için: 

  • İlişkilerde dürüst diyalog 

  • Sanatsal projelerde başarı 

  • Finansal kararlarda denge 

  • Sosyal çevrede etkileyici tavırlar 

öne çıkıyor. 

Haftanın öğüdü: Nezaketle söylediğin her gerçek, kaderine hayır yazar.

♏ Akrep

Gökyüzünden mesajınız: 

“Karanlığı çözersen ışığın büyür.” 

Hz. Ali der ki: “Nefsini yenen, düşmanını da yener.” 

Bu hafta Akrep burçlarının sınavı içsel yüzleşme olacak. Derin konular açığa çıkarken, ilişkilerde samimiyet sınanacak. Finansal riskler dikkat ister. Kararlılık ise güçlü sonuç getirir. 

  • Haftanın öğüdü: İçindeki gölgeyi dönüştür, dış dünyan değişsin.

♐ Yay

Gökyüzünden mesajınız: 

“Yolunu genişleten şey, cesaretindir.” 

Hz. Ali der ki: “Cesaret, imanın süvarisidir.” 

Bu hafta Yay burçları için: 

  • Yolculuk, eğitim, uzak bağlantılar 

  • Kariyerde büyüme fırsatları 

  • Aşkta spontane heyecan 

  • Finansal fırsatlarda akıllıca risk 

öne çıkıyor. 

Haftanın öğüdü: Cesaret ettiğin yerde bereket seni bulur.

♑ Oğlak

Gökyüzünden mesajınız: 

“Sabırla yükselenin düşüşü olmaz.” 

Hz. Ali der ki: “Amelin en hayırlısı, devamlı olandır.” 

Bu hafta Oğlak burçları için: 

  • Kariyerde ciddi ilerlemeler 

  • Uzun vadeli başarı temeli 

  • Aile desteği 

  • Finansal sağlamlık 

enerjileri büyüyor. 

Haftanın öğüdü: Disiplinin bu hafta kader kapılarını açıyor.

♒ Kova

Gökyüzünden mesajınız: 

“Özgün ol, yenilik yap – dünya seni bekliyor.” 

Hz. Ali der ki: “Aklı olan yeniliğe açık olur.” 

Bu hafta Kova burçları için: 

  • Teknoloji, iletişim, sosyal projeler 

  • Yeni bağlantılar 

  • Aşkta açık konuşmalar 

  • Finansal dikkat 

ön planda olacak. 

Haftanın öğüdü: Farklı düşündüğün yerde fırsat doğuyor.

♓ Balık

Gökyüzünden mesajınız: 

“Kalbinle gördüğün, gözünün göremediğini aydınlatır.” 

Hz. Ali der ki: “Hikmet, kalbi temiz olanda bulunur.” 

Bu hafta Balık burçları için: 

  • Ruhsal farkındalık yükselir 

  • Kariyerde görünür başarı 

  • Aşkta empatiyle iyileşme 

  • Finansal konularda dikkat 

  • Yaratıcılıkta yükseliş 

enerjileri hâkim olacak. 

Haftanın öğüdü: Sezginin ışığı seni doğru yola götürüyor.

🌙 Genel Haftalık Kozmik Öğüt

Hz. Ali der ki: “Hakkı bilenin yolu aydın olur.” 

Bu hafta, aldığınız her karar, söylediğiniz her söz ve attığınız her adım, kaderinizde yeni kapılar açabilir. Gökyüzündeki enerjilerle uyum içinde kalın ve bilgelikten şaşmayın. Her birinize mutlu ve huzurlu bir hafta diliyorum! 

Dr.Astrolog Şenay Devi
