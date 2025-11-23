23 Kasım Pazar Eskişehir Hava Durumu: Eskişehir'de Bugün Hava Nasıl?
Eskişehir’de 23 Kasım Pazar günü hava, gün içinde değişen bulutluluk ve akşam saatlerine yaklaşırken artan yağış ihtimaliyle birlikte ılıman ama dalgalı bir seyir izliyor. Sabah 15°C civarında başlayan sıcaklık öğle saatlerinde 17°C’ye kadar çıkıyor; günün ilerleyen bölümünde bulutların yoğunlaşmasıyla 16°C’ye geriliyor. Akşam saatlerinde yağmur geçişleri görülmeye başlarken sıcaklık 12–14°C bandına düşüyor.
İşte 23 Kasım Pazar Eskişehir hava durumu...
