23 Kasım Pazar Eskişehir Hava Durumu: Eskişehir'de Bugün Hava Nasıl?

Eskişehir’de 23 Kasım Pazar günü gün boyunca ılıman ama değişken bir hava hakim görünüyor. Sabah saatlerinde hafif bulutlarla birlikte 15°C civarında seyreden sıcaklık, öğleye doğru 17°C’ye yükseliyor. Öğleden sonra bulutluluk artarken 16°C’ye geriliyor. Akşam saatlerinde ise hava serinliyor ve 14°C’ye düşerken ilk yağış geçişleri başlıyor; geceye doğru 12°C’ye inen sıcaklıkla birlikte yağmur ihtimali biraz daha belirginleşiyor. Rüzgâr gün içinde zaman zaman etkisini hissettirse de akşam saatlerinde belirgin şekilde zayıflıyor. Genel olarak gün, hafif ısınan bir öğle, artan nem ve akşam serinliğiyle birlikte gelen yağmur geçişleriyle tamamlanacak gibi duruyor.