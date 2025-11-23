onedio
23 Kasım Pazar Eskişehir Hava Durumu: Eskişehir'de Bugün Hava Nasıl?

Metehan Bozkurt
23.11.2025 - 09:52

Eskişehir’de 23 Kasım Pazar günü hava, gün içinde değişen bulutluluk ve akşam saatlerine yaklaşırken artan yağış ihtimaliyle birlikte ılıman ama dalgalı bir seyir izliyor. Sabah 15°C civarında başlayan sıcaklık öğle saatlerinde 17°C’ye kadar çıkıyor; günün ilerleyen bölümünde bulutların yoğunlaşmasıyla 16°C’ye geriliyor. Akşam saatlerinde yağmur geçişleri görülmeye başlarken sıcaklık 12–14°C bandına düşüyor.

İşte 23 Kasım Pazar Eskişehir hava durumu...

23 Kasım Pazar Eskişehir Hava Durumu: Bugün Hava Nasıl Olacak?

Eskişehir’de 23 Kasım Pazar günü gün boyunca ılıman ama değişken bir hava hakim görünüyor. Sabah saatlerinde hafif bulutlarla birlikte 15°C civarında seyreden sıcaklık, öğleye doğru 17°C’ye yükseliyor. Öğleden sonra bulutluluk artarken 16°C’ye geriliyor. Akşam saatlerinde ise hava serinliyor ve 14°C’ye düşerken ilk yağış geçişleri başlıyor; geceye doğru 12°C’ye inen sıcaklıkla birlikte yağmur ihtimali biraz daha belirginleşiyor. Rüzgâr gün içinde zaman zaman etkisini hissettirse de akşam saatlerinde belirgin şekilde zayıflıyor. Genel olarak gün, hafif ısınan bir öğle, artan nem ve akşam serinliğiyle birlikte gelen yağmur geçişleriyle tamamlanacak gibi duruyor.

Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
