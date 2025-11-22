22 Kasım Cumartesi Bursa Hava Durumu: Bursa’da Hava Bugün Nasıl?

Yapılan son tahminlere göre Bursa’da sabah saat 09.00 ile 12.00 arasında hava sıcaklığı 21 derece civarında seyrederken, öğle saatlerine doğru bu değer 24 dereceye kadar yükseliyor. Günün bu bölümünde nem oranı yüzde 50 seviyelerinde ölçülürken, rüzgarın ise hafif ve zaman zaman yön değiştiren şekilde esmesi bekleniyor.

Öğleden sonra sıcaklıkta düşüş başlıyor. 15.00 ile 18.00 saatleri arasında sıcaklık 18 dereceye gerilerken, akşam saatlerinde ise 14 dereceye kadar inmesi bekleniyor. Günün son kısmında, yani 21.00 sonrası saatlerde sıcaklık 12 dereceye kadar düşerken nem oranının yüzde 70’in üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.