onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
22 Kasım Cumartesi Bursa Hava Durumu: Bursa’da Hava Bugün Nasıl?

22 Kasım Cumartesi Bursa Hava Durumu: Bursa’da Hava Bugün Nasıl?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
22.11.2025 - 10:02

22 Kasım Cumartesi Bursa hava durumu, günün ilk saatlerinden itibaren parçalı bulutlu bir gökyüzü ile kendini gösteriyor. Sabah saatlerinde 21 derece ölçülen hava sıcaklığı, öğle saatlerinde 24 dereceye kadar yükseliyor. Gün ilerledikçe sıcaklığın kademeli olarak düşmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde ise serin bir hava etkisini daha fazla hissettirmeye başlayacak. İşte 22 Kasım Cumartesi Bursa hava durumu bilgileri...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bursa, cumartesi gününe parçalı bulutlu ve ılık bir havayla başladı.

Bursa, cumartesi gününe parçalı bulutlu ve ılık bir havayla başladı.

Yapılan son tahminlere göre Bursa’da sabah saat 09.00 ile 12.00 arasında hava sıcaklığı 21 derece civarında seyrederken, öğle saatlerine doğru bu değer 24 dereceye kadar yükseliyor. Günün bu bölümünde nem oranı yüzde 50 seviyelerinde ölçülürken, rüzgarın ise hafif ve zaman zaman yön değiştiren şekilde esmesi bekleniyor.

Öğleden sonra sıcaklıkta düşüş başlıyor. 15.00 ile 18.00 saatleri arasında sıcaklık 18 dereceye gerilerken, akşam saatlerinde ise 14 dereceye kadar inmesi bekleniyor. Günün son kısmında, yani 21.00 sonrası saatlerde sıcaklık 12 dereceye kadar düşerken nem oranının yüzde 70’in üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın