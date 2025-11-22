22 Kasım Cumartesi Bursa Hava Durumu: Bursa’da Hava Bugün Nasıl?
22 Kasım Cumartesi Bursa hava durumu, günün ilk saatlerinden itibaren parçalı bulutlu bir gökyüzü ile kendini gösteriyor. Sabah saatlerinde 21 derece ölçülen hava sıcaklığı, öğle saatlerinde 24 dereceye kadar yükseliyor. Gün ilerledikçe sıcaklığın kademeli olarak düşmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde ise serin bir hava etkisini daha fazla hissettirmeye başlayacak. İşte 22 Kasım Cumartesi Bursa hava durumu bilgileri...
Bursa, cumartesi gününe parçalı bulutlu ve ılık bir havayla başladı.
