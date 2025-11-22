onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
22 Kasım Cumartesi İzmir Hava Durumu: İzmir’de Hava Bugün Nasıl?

22 Kasım Cumartesi İzmir Hava Durumu: İzmir’de Hava Bugün Nasıl?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
22.11.2025 - 09:13

22 Kasım Cumartesi İzmir hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. MGM’den alınan saatlik tahminlere göre kentte gün boyunca parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklık gün içinde 24 dereceye kadar çıkarken, akşam saatlerinde düşüş yaşanacak. Nem oranının yüksek seyretmesiyle birlikte rüzgar da zaman zaman etkisini gösterecek. İşte 22 Kasım Cumartesi İzmir hava durumu detayları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

22 Kasım Cumartesi İzmir Hava Durumu

22 Kasım Cumartesi İzmir Hava Durumu

MGM’nin paylaştığı tahminlere göre İzmir’de sabah saatlerinde 22 derece olan hava sıcaklığı, öğle saatlerinde 24 dereceye kadar çıkacak. Günün ilerleyen saatlerinde ise sıcaklık kademeli olarak düşüş gösterecek ve akşam saatlerinde 19 derece, geceye doğru ise 18 derece seviyelerine kadar inecek. Gün genelinde parçalı bulutlu bir gökyüzü etkili olurken, belirgin bir yağış beklenmiyor.

Nem oranının gün boyunca yüzde 60 ila 75 arasında seyretmesi beklenirken, rüzgarın da zaman zaman etkili olacağı tahmin ediliyor. Gün içerisinde rüzgarın hızının yer yer artış gösterebileceği belirtilirken, özellikle akşam saatlerinde daha serin bir hava hissedilebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın