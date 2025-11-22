22 Kasım Cumartesi İzmir Hava Durumu: İzmir’de Hava Bugün Nasıl?
22 Kasım Cumartesi İzmir hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. MGM’den alınan saatlik tahminlere göre kentte gün boyunca parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklık gün içinde 24 dereceye kadar çıkarken, akşam saatlerinde düşüş yaşanacak. Nem oranının yüksek seyretmesiyle birlikte rüzgar da zaman zaman etkisini gösterecek. İşte 22 Kasım Cumartesi İzmir hava durumu detayları...
22 Kasım Cumartesi İzmir Hava Durumu
