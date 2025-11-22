22 Kasım Cumartesi İzmir Hava Durumu: İzmir’de Hava Bugün Nasıl?

MGM’nin paylaştığı tahminlere göre İzmir’de sabah saatlerinde 22 derece olan hava sıcaklığı, öğle saatlerinde 24 dereceye kadar çıkacak. Günün ilerleyen saatlerinde ise sıcaklık kademeli olarak düşüş gösterecek ve akşam saatlerinde 19 derece, geceye doğru ise 18 derece seviyelerine kadar inecek. Gün genelinde parçalı bulutlu bir gökyüzü etkili olurken, belirgin bir yağış beklenmiyor.

Nem oranının gün boyunca yüzde 60 ila 75 arasında seyretmesi beklenirken, rüzgarın da zaman zaman etkili olacağı tahmin ediliyor. Gün içerisinde rüzgarın hızının yer yer artış gösterebileceği belirtilirken, özellikle akşam saatlerinde daha serin bir hava hissedilebilir.