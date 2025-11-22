onedio
22 Kasım Cumartesi Ankara Hava Durumu: Ankara’da Bugün Hava Nasıl?

Dilara Şimşek
22.11.2025 - 08:59

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, il il hava tahmin raporunu paylaştı. Bugünün havanın nasıl olacağı merak edilen kentlerden biri de Ankara. Ankara'da bugün hava nasıl? MGM'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre Ankara, güneşli bir gün geçirecek. Kentte sıcaklık mevsim normalleri üzerinde seyredecek. İşte 22 Kasım Cumartesi 2025 Ankara hava durumu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 22 Kasım Cumartesi hava durumu raporunu paylaştı. Ankara'da bugün havanın nasıl olacağı kentte yaşayanlar tarafından merak ediliyor. Ankara, bugün güneşli gün geçirecek. Yazdan kalma günün yaşanacağı Ankara'da en yüksek sıcaklık 21 derece olacak. Saat saat hava durumu şöyle:

  • Saat 06.00-09.00 arası sıcaklık 8 derece

  • Saat 09.00-12.00 arası sıcaklık 17 derece

  • Saat 12.00-15.00 arası sıcaklık 21 derece

  • Saat 15.00-18.00 arası sıcaklık 16 derece

  • Saat 18.00-21-00 arası sıcaklık 12 derece

  • Saat 21.00-24.00 arası sıcaklık 10 derece

