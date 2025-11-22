22 Kasım Cumartesi Ankara Hava Durumu: Ankara’da Bugün Hava Nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, il il hava tahmin raporunu paylaştı. Bugünün havanın nasıl olacağı merak edilen kentlerden biri de Ankara. Ankara'da bugün hava nasıl? MGM'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre Ankara, güneşli bir gün geçirecek. Kentte sıcaklık mevsim normalleri üzerinde seyredecek. İşte 22 Kasım Cumartesi 2025 Ankara hava durumu.