22 Kasım Cumartesi Eskişehir Hava Durumu: Eskişehir'de Bugün Hava Durumu Nasıl?

22.11.2025 - 08:28

22 Kasım Cumartesi Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak? Eskişehir’de 22 Kasım Cumartesi günü klasik bir sonbahar havası hâkim olacak. Meteoroloji verilerine göre kentte gün boyunca yağış beklenmiyor; hava çoğunlukla parçalı bulutlu, zaman zaman da güneşli geçecek. Sabah saatlerinde serin başlayan hava, gün içinde ısınarak ılık bir seviyeye çıkacak, akşama doğru ise yeniden hafifçe soğuyacak.

Eskişehir’de 22 Kasım Cumartesi günü sonbaharın ılık yüzü hissedilecek. Meteoroloji verilerine göre kentte gün boyunca yağış beklenmiyor, hava genelde güneşle birlikte parçalı bulutlu seyredecek.

Günün en düşük sıcaklığı sabah saatlerinde 7 dereceye kadar inerken, öğleye doğru termometreler 19 dereceyle günün en yüksek değerine ulaşacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık tekrar düşüşe geçerek serinleyecek. Zaman zaman hissedilir seviyeye çıkan rüzgâr nedeniyle özellikle sabah ve akşam saatlerinde ince bir mont ya da ceket bulundurmakta fayda var. Genel olarak Eskişehir’de sakin, ılık ve keyifli bir cumartesi bekleniyor.

