22–28 Aralık 2025 Gökyüzünün Mesajı
Ektiğimizi Biçtiğimiz Bir Haftadayız: Şaşırtıcı İtiraflar
Bu hafta gökyüzü kaçışı kabul etmiyor. Söylenmeyenler söyleniyor, gizlenenler açığa çıkıyor, bastırılan gerçekler kapıyı sertçe çalıyor. Kime, neye, hangi niyetle yatırım yaptıysak; karşılığını net biçimde alıyoruz. İlişkilerde maskeler düşüyor, iş hayatında bahaneler tükeniyor, vicdanla yüzleşme kaçınılmaz hale geliyor. Artık “bilmiyordum” deme dönemi kapandı; herkes kendi payına düşen sorumluluğu görmek zorunda. Bu hafta itiraflar sarsıcı olabilir ama iyileştiricidir. Çünkü gerçek ortaya çıktığında, kader yön değiştirir. Bu, cezalandırma değil; dengeleme haftasıdır. Gökyüzünün mesajı nettir: Ne ektiysen, onu biçiyorsun. Şimdi dürüst olma zamanı.
22–28 Aralık 2025 haftası, gökyüzünde bir eşik haftasıdır.
Dünya ve Türkiye Üzerindeki Etkiler
Gökyüzünün Bizlere Net Mesajı
