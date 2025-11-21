21 Kasım Cuma Eskişehir Hava Durumu: Eskişehir'de Hava Durumu Bugün Nasıl?

21 Kasım Cuma günü Eskişehir'de hava nasıl olacak? Sabahın ilk saatlerinde hissedilen soğuk hava, gün içinde yerini ılıman bir havaya bırakıyor. İç Anadolu Bölgesi'ndeki birçok şehirde olduğu gibi Eskişehir'de de rüzgarın etkisi hissedilecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün kentte en yüksek sıcaklık 18, en düşük sıcaklık ise 6 derece olacak. İşte 21 Kasım Cuma gününe ait Eskişehir hava durumu bilgileri…