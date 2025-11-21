onedio
21 Kasım Cuma Eskişehir Hava Durumu: Eskişehir'de Hava Durumu Bugün Nasıl?

Ömer Faruk Kino
21.11.2025 - 08:26

21 Kasım Cuma günü Eskişehir'de hava nasıl olacak? Sabahın ilk saatlerinde hissedilen soğuk hava, gün içinde yerini ılıman bir havaya bırakıyor. İç Anadolu Bölgesi'ndeki birçok şehirde olduğu gibi Eskişehir'de de rüzgarın etkisi hissedilecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün kentte en yüksek sıcaklık 18, en düşük sıcaklık ise 6 derece olacak. İşte 21 Kasım Cuma gününe ait Eskişehir hava durumu bilgileri…

Bugün Eskişehir'de hava parçalı bulutlu ve genellikle güneşli geçecek.

Sabah erken saatlerde 6 derece ile başlayacak sıcaklık, öğle saatlerinde en yüksek 18 dereceye ulaşacak. Öğleden sonra sıcaklık düşüşe geçerek akşam 10 derece civarında olacak. Nem oranı sabah %72 iken, öğle saatlerinde %40'a kadar düşecek ve akşam tekrar yükselecek. Rüzgar gün boyunca Kuzeybatı yönünden esecek ve en kuvvetli rüzgar hızı öğle saatlerinde 35 km/sa olarak tahmin ediliyor. Genel olarak ılık ve rüzgarlı bir gün bekleniyor.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
