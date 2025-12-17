onedio
21 Aralık Neden En Uzun Gece? 21 Aralık Kış Gün Dönümü Nedir, 21 Aralık'ın Özellikleri Nelerdir?

Elif ÇAMLIBEL
17.12.2025 - 15:21

Kuzey Yarım Küre'de kış mevsiminin resmen başladığı 21 Aralık, aynı zamanda en uzun geceyi deneyimlediğimiz tarih olarak bilinir. Bu özel tarih, Güneş ışınlarının Oğlak dönencesine dik bir şekilde geldiği, 21 Aralık'ta Güney Yarım Küre'de ise en uzun gündüz yaşanır. 

Kış gün dönümü olarak adlandırılan 21 Aralık, antik çağlardan beri dünyanın pek çok yerinde festivaller ve ritüellerle kutlanır. Peki, en uzun gece ne zaman? 21 Aralık neden en uzun gece? 21 Aralık ne anlama geliyor? 

İşte, detaylar...

En Uzun Gece Ne Zaman?

21 Aralık, astronomik bir dönüm noktasıdır. Bu tarihte, güneş ışınları Oğlak dönencesine dik bir açıyla düşer. Bu tarihte, Kuzey Yarım Küre'de yılın en uzun gecesi yaşanır. Diğer yandan, Güney Yarım Küre'de ise tam tersi bir durum söz konusudur. Yani 21 Aralık tarihi, Güney Yarım Küre'de yılın en uzun gündüzü yaşanır. 

21 Aralık'tan sonraki süreçte, Kuzey Yarım Küre'de günler uzamaya başlar. Yani, bu tarihten itibaren her geçen gün biraz daha fazla Güneş ışığı alırız. Öte yandan, Güney Yarım küre için durum tamamen zıttır.

21 Aralık Kış Gün Dönümü Nedir, Neden Yaşanır?

Kış gün dönümü, Güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik gelmesi ile yaşanır. Bu dönence, genellikle Ekvator'un 23° 27' güneyinde (varsayılır) bulunur. Kuzeydeki karşılığı ise Yengeç Dönencesi olarak bilinir.

Her yıl 21 Aralık'ta, Güneş ışınları Kuzey Yarım Küre'ye en eğik açıyla ve Güney Yarım Küre'ye en dik açıyla ulaşır. Bu durum, 21 Aralık'ın Kuzey Yarım Küre'de kış dönencesi olarak adlandırılır. Bu doğa olayı, dünyamızın mevsimlerini ve iklimini belirleyen önemli bir faktördür. Çünkü bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre'de kış mevsimi resmen başlar.

21 Aralık'ta Gökyüzünde Neler Oluyor?

21 Aralık, dünya üzerindeki aydınlanma çizgisinin Kutup Dairelerinden geçtiği bir tarihtir. Bu durum, Kuzey Kutup Dairesi'nde 24 saatlik bir gece sürecini beraberinde getirirken, Güney Kutup Dairesi'nde tam tersi bir durum yaşanır ve 24 saat boyunca gündüz hakim olur.

Bu durum, 21 Haziran tarihine kadar sürer ve bu tarihte değişir. Bu kez de 21 Haziran'da ise Kuzey Kutup Dairesi'nde 24 saatlik bir gündüz süreci yaşanır.

21 Aralık'ta Kaç Saat Gece Yaşanır? 

Gece süresi konuma göre değişir. Bu tarihte Türkiye'de ortalama 14 ila 16 saat gece yaşanır. 21 Aralık tarihinde, kuzeye doğru ilerledikçe gece sürelerinin uzadığını gözlemleyebiliriz. 

Mesela, Türkiye'de en uzun gece süresinin yaşandığı yer olan Sinop olur. Sinop, Türkiye'nin en kuzey noktasında yer alır ve bu özelliği ile 21 Aralık'ta en uzun gece süresini deneyimler. 

Öte yandan ekvatordan kutuplara doğru 12 saatten 24 saate kadar değişir gece süresi.

İşte, Gün Dönümü ve Ekinoks Tarihleri:

Yılda 2 gün dönümü ve 2 ekinoks yaşanır: 

  • 21 Mart: Gündüz ve gece sürelerinin eşit olduğu tarihtir. Bu tarih, doğanın uyanışını ve baharın başlangıcını simgeler.

  • 21 Haziran: Kuzey Yarım Küre'de en uzun gündüz süresinin yaşandığı tarihtir. Bu tarih, yaz mevsiminin başlangıcını işaret eder ve bu süre zarfında gün ışığından en fazla yararlanılır.

  • 23 Eylül: Bir diğer ekinoks tarihidir. Bu tarih, gündüz ve gece sürelerinin tekrar eşitlendiği ve sonbaharın başladığı gündür. Bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre'de geceler uzamaya, gündüzler kısalmaya başlar. 

  • 21 Aralık ise az önce de söz ettiğimiz gibi Kış Gün Dönümü'dür.

