21 Aralık Neden En Uzun Gece? 21 Aralık Kış Gün Dönümü Nedir, 21 Aralık'ın Özellikleri Nelerdir?

Kuzey Yarım Küre'de kış mevsiminin resmen başladığı 21 Aralık, aynı zamanda en uzun geceyi deneyimlediğimiz tarih olarak bilinir. Bu özel tarih, Güneş ışınlarının Oğlak dönencesine dik bir şekilde geldiği, 21 Aralık'ta Güney Yarım Küre'de ise en uzun gündüz yaşanır.

Kış gün dönümü olarak adlandırılan 21 Aralık, antik çağlardan beri dünyanın pek çok yerinde festivaller ve ritüellerle kutlanır. Peki, en uzun gece ne zaman? 21 Aralık neden en uzun gece? 21 Aralık ne anlama geliyor?

İşte, detaylar...