2026 Hac Kuraları Ne Zaman Çekilecek? Diyanet Hac Kura Takvimi

Milyonlarca hacı adayı, bu sene kutsal topraklara gidebilmek için başvuruda bulundu. 2026 Hac kura çekim takvimi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılacak. Vatandaşların gözü de 2026 Hac Kura çekimlerine çevrildi.

2026 Hac kura çekiminin ne zaman yapılacağı henüz belli değil. Ancak Diyanet'in geçmiş senelerdeki uygulamalarına bakıldığında, Hac kuralarının genellikle Hac dönemi başlamadan aylar önce yani Ekim ayında veya Kasım ayında yapılması bekleniyor. Hac kura çekimleri Ekim ayının sonunda veya Kasım ayının başında yapılabilir.

2025 Hac kura çekimleri, 31 Ekim'de yapılmıştı. Ayrıca Diyanet yetkili isimleri, Ekim ayında kuranın çekilebileceğine dair sinyaller verdi.