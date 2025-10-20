onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
2026 Hac Kuraları Ne Zaman Çekilecek? Diyanet Hac Kura Takvimi

2026 Hac Kuraları Ne Zaman Çekilecek? Diyanet Hac Kura Takvimi

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
20.10.2025 - 15:59

Kutsal topraklara gitmek isteyen ve hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar hac takvimini yakından takip ediyor. 2026 hac organizasyonu için gözler Diyanet'e çevrildi. Hac tarihine az bir zaman kala, kura çekimi merakla bekleniyor. Ön kayıt ve kayıt güncellemenin ardından sonuçlar kesin olarak açıklanacak. Hac çekilişinin ardından kutsal yolculuğa katılacak adaylar belli olacak.

Peki, Diyanet hac kuraları ne zaman çekilecek? 2025 hac kurası ne zaman?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2026 Hac Kura Çekimi Ne Zaman?

2026 Hac Kura Çekimi Ne Zaman?

Milyonlarca hacı adayı, bu sene kutsal topraklara gidebilmek için başvuruda bulundu. 2026 Hac kura çekim takvimi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılacak. Vatandaşların gözü de 2026 Hac Kura çekimlerine çevrildi. 

2026 Hac kura çekiminin ne zaman yapılacağı henüz belli değil. Ancak Diyanet'in geçmiş senelerdeki uygulamalarına bakıldığında, Hac kuralarının genellikle Hac dönemi başlamadan aylar önce yani Ekim ayında veya Kasım ayında yapılması bekleniyor. Hac kura çekimleri Ekim ayının sonunda veya Kasım ayının başında yapılabilir. 

2025 Hac kura çekimleri, 31 Ekim'de yapılmıştı. Ayrıca Diyanet yetkili isimleri, Ekim ayında kuranın çekilebileceğine dair sinyaller verdi.

Diyanet Hac Kurası Nerede Çekilecek?

Diyanet Hac Kurası Nerede Çekilecek?

Diyanet, Hac kura çekimini noter huzurunda gerçekleştirir. Hac Kura çekimleri genellikle Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Ankara'daki merkez binasında veya konferans salonunda yapılır. Hac kurasına Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu üyeleri katılır.

Hac Kurası Canlı İzleme

Hac kuraları, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmî kanalları olan Diyanet TV ekranlarından ve Diyanet Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmî YouTube kanalı üzerinden canlı olarak izlenebilir.

Diyanet Hac Kurası Sonuç Sorgulama: Hac Kurası Sonuçlarına Nasıl Bakılır?

Diyanet Hac Kurası Sonuç Sorgulama: Hac Kurası Sonuçlarına Nasıl Bakılır?

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından sonuçlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi ve e-Devlet sistemi üzerinden erişime açılır.

Vatandaşlar, sonuç ekranı üzerinden hac hakkı kazananların isimlerine ve kontenjan bilgilerine ulaşabilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın