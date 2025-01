2025’te Edinmen Gereken 11 Alışkanlık

Temizlik işleri bazen göz korkutucu olabilir, ama küçük adımlarla her şeyin üstesinden gelebilirsin. Her hafta yapman gereken temizlikleri belirle ve bu işleri haftanın belirli günlerine yay. Mesela, Pazartesi mutfağa odaklan, Çarşamba banyoya göz at, Cuma günü ise toz al ve süpürme işlemini yap. Hem böylece her şey düzenli kalır hem de biriktirmek zorunda kalmazsın.