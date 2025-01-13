onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
2025’te Edinmen Gereken 11 Alışkanlık

etiket 2025’te Edinmen Gereken 11 Alışkanlık

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
13.01.2025 - 11:46

Yeni bir yıl, yeni alışkanlıklar! Amaç daha temiz, daha düzenli ve iç huzuru daha bol bir hayat yaşamış olmaksa, bu liste tam senin için. 

Haydi, 2025’e biraz düzen katmaya ne dersin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Evde düzen sağlamanın altın kuralı, her eşyanın kendine ait bir yeri olması.

Anahtarını koyduğun yeri hatırlamıyor musun? İşte bu yüzden anahtarlar için sabit bir köşe oluşturmak çok işine yarayacak. Belirli bir anahtarlık ya da kutu kullanabilirsin. Aynı şey diğer eşyalar için de geçerli. Şarj kablolarını bir kutuya, kitaplarını belirli bir rafa, mutfak eşyalarını her zaman aynı çekmeceye koymayı alışkanlık haline getir. Böylece hem aradığını kolayca bulursun hem de evde kaybolan eşyalar yüzünden stres yaşamazsın. Her şeyin bir yeri olduğunda, evin daha düzenli görünür ve enerji harcamadan her şeyin kontrolünü sağlayabilirsin.

2. Günü bitirmeden toparla.

Bir gün boyunca evde ister aktif çalış, ister sadece dinlen, gün sonunda mutlaka bir miktar dağınıklık olur. Bunu toparlamak için ertesi güne bırakmayı düşünme. “Yarın yaparım” diye ertelemek, işleri biriktirip daha büyük bir karmaşaya neden olur. Bunun yerine, her akşam yatmadan önce kendine 10 dakikalık bir toparlama rutini oluştur. Masanın üzerini topla, mutfaktaki bulaşıkları yıka ya da çamaşırları katla ve yerleştir.

3. Minimalist düşün, fazla eşyadan kurtul.

Minimalizm sadece bir moda akımı değil, hayatını kolaylaştıran bir yaşam tarzı. Fazlalıklar hem fiziksel alanını hem de zihnini doldurur. “Belki bir gün lazım olur” dediğin ama yıllardır kullanmadığın şeyler dolaplarda yer kaplamaktan başka bir işe yaramaz. Bu yüzden kendine şu soruyu sor: “Bunu gerçekten kullanıyor muyum? Seviyor muyum?” Cevap hayırsa, bu eşya artık seninle vedalaşmaya hazır demek. Eşyalarını bağışlayabilir, geri dönüştürebilir ya da ihtiyacı olan birine verebilirsin.

4. 2 dakikadan az sürecekse, hemen yap.

Bir işi ertelemek yerine hemen yapmak, büyük bir fark yaratır. “Sonra yaparım” diye düşündüğün küçük işler, birikir ve sonunda gözünde büyüyen bir kaosa dönüşür. Kirli bir tabağı lavaboya bırakmak yerine hemen yıkamak, masanın üzerindeki bir kalemi yerine koymak ya da yere düşen bir şeyi anında kaldırmak... Bunlar çok kısa sürede halledilebilecek şeyler. Kendine şu kuralı koyabilirsin: Bir işi tamamlamak 2 dakikadan az sürecekse, bekletmeden hemen yap.

5. Haftalık temizlik planı yap.

Temizlik işleri bazen göz korkutucu olabilir, ama küçük adımlarla her şeyin üstesinden gelebilirsin. Her hafta yapman gereken temizlikleri belirle ve bu işleri haftanın belirli günlerine yay. Mesela, Pazartesi mutfağa odaklan, Çarşamba banyoya göz at, Cuma günü ise toz al ve süpürme işlemini yap. Hem böylece her şey düzenli kalır hem de biriktirmek zorunda kalmazsın.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Çamaşırları katla ve kaldır!

Çamaşır makinesinden çıkan temiz çamaşırları hemen katlayıp yerleştirmek, gerçekten hayatı kolaylaştırır. “Sonra hallederim” demek yerine, onları hemen yap. Çamaşırları bir köşeye atmak ve sonra biriktirmek, büyük bir dağınıklığa yol açabilir. Eğer makineden çıkanları anında katlayıp yerleştirirsen, yığın olmaz ve her şey düzenli olur.

7. Bir giren, bir çıkan kuralı

Yeni bir şey aldığında, eskisini hemen elden çıkar. Bu sayede evde fazlalık birikmez ve her şey yerli yerinde olur. Mesela, yeni bir ayakkabı mı aldın? O zaman gardırobunda sevmediğin bir çift ayakkabıyı bağışla ya da at. Bu kural sadece kıyafetler için değil, evdeki her şey için geçerli olabilir.

8. Yatak toplamak, güne iyi başlamanın anahtarı!

Sabah kalktığında ilk iş yatağını toparlamak, inan bana, güne başlamak için en iyi şeylerden biri. Hem o an küçücük bir başarı hissi verir hem de odan hemen düzenli görünür.

9. Küçük organizatörler kullan.

Çekmecelerde dağınıklık mı var? Dolabındaki kıyafetler dağılmasın mı? Küçük organizatörler, hayatını ciddi şekilde kolaylaştırır. Küçük kutular, bölücüler ve sepetler, eşyalarını toparlamana çok yardımcı olur. Mutfak, banyo, ofis gibi her köşede her şeyin yerli yerinde olması, eşyalarını bulmayı hızlandırır ve evin daha düzenli gözükmesini sağlar.

10. Her gün 15 dakika temizlik zamanı...

Evde çok iş birikmesin diye her gün sadece 15 dakika temizlik yapmayı alışkanlık haline getir. Gerçekten çok kısa bir süre ama hem evin sürekli temiz kalır hem de büyük temizlik günlerine gerek kalmaz. Hangi odaya odaklanmak istersen, o odayı 15 dakika boyunca toparla. Bir odada toz al, başka bir odada yerleri süpür, birkaç dakika yetiyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Ayda bir derin temizlik!

Günlük temizlik işleri evin genel düzenini sağlasa da, bazı detaylar gözden kaçabilir. Bu yüzden ayda bir kez derin temizlik yapmayı alışkanlık haline getir. Halıları silkeleyip temizlemek, perdeleri yıkamak, buzdolabının içini düzenlemek ve detaylı temizlik gerektiren diğer alanlara odaklanmak önemli. Özellikle yıl boyunca biriken toz ve kir, bu derin temizliklerle ortadan kalkar. Bu rutini bir gün belirleyerek yapabilir ya da farklı günlere bölebilirsin.

Unutma, bu alışkanlıkları bir anda kazanmak zorunda değilsin. Bir yerden başla, sonra yavaş yavaş ilerle. Düzenli bir ev, düzenli bir kafa demek. 💫

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın