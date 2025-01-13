2025’te Edinmen Gereken 11 Alışkanlık
2025’te Edinmen Gereken 11 Alışkanlık
Yeni bir yıl, yeni alışkanlıklar! Amaç daha temiz, daha düzenli ve iç huzuru daha bol bir hayat yaşamış olmaksa, bu liste tam senin için.
Haydi, 2025’e biraz düzen katmaya ne dersin?
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1. Evde düzen sağlamanın altın kuralı, her eşyanın kendine ait bir yeri olması.
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2. Günü bitirmeden toparla.
3. Minimalist düşün, fazla eşyadan kurtul.
4. 2 dakikadan az sürecekse, hemen yap.
5. Haftalık temizlik planı yap.
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6. Çamaşırları katla ve kaldır!
7. Bir giren, bir çıkan kuralı
8. Yatak toplamak, güne iyi başlamanın anahtarı!
9. Küçük organizatörler kullan.
10. Her gün 15 dakika temizlik zamanı...
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11. Ayda bir derin temizlik!
Unutma, bu alışkanlıkları bir anda kazanmak zorunda değilsin. Bir yerden başla, sonra yavaş yavaş ilerle. Düzenli bir ev, düzenli bir kafa demek. 💫
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