2025’te Edinmen Gereken 11 Alışkanlık

Anahtarını koyduğun yeri hatırlamıyor musun? İşte bu yüzden anahtarlar için sabit bir köşe oluşturmak çok işine yarayacak. Belirli bir anahtarlık ya da kutu kullanabilirsin. Aynı şey diğer eşyalar için de geçerli. Şarj kablolarını bir kutuya, kitaplarını belirli bir rafa, mutfak eşyalarını her zaman aynı çekmeceye koymayı alışkanlık haline getir. Böylece hem aradığını kolayca bulursun hem de evde kaybolan eşyalar yüzünden stres yaşamazsın. Her şeyin bir yeri olduğunda, evin daha düzenli görünür ve enerji harcamadan her şeyin kontrolünü sağlayabilirsin.