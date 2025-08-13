2025 AGS Sonuçları Açıklandı! AGS Sınav Sonuçları Sorgulama Ekranı

13 Temmuz 2025’te uygulanan AGS ve ÖABT sınavlarının değerlendirme süreci tamamlandı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, sonuçlar 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 10.00 itibarıyla erişime açıldı. Bu yıl ilk kez düzenlenen sınav, öğretmenlik mesleğine geçişte yeni bir değerlendirme sistemi olarak dikkat çekti.