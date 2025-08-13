onedio
2025 AGS Sonuçları Açıklandı! AGS Sınav Sonuçları Sorgulama Ekranı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.08.2025 - 11:39

2025 yılında ilk kez düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sonuçları açıklandı. 13 Temmuz’da yapılan sınav, binlerce öğretmen adayının mesleki kariyerinde önemli bir adım oldu. ÖSYM, sonuçları resmi takvim doğrultusunda 13 Ağustos’ta erişime açtı. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebiliyor. İşte 2025 AGS sonuçları ve sorgulama ekranı hakkında merak edilenler.

AGS Sonuçları Açıklandı mı?

13 Temmuz 2025’te uygulanan AGS ve ÖABT sınavlarının değerlendirme süreci tamamlandı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, sonuçlar 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 10.00 itibarıyla erişime açıldı. Bu yıl ilk kez düzenlenen sınav, öğretmenlik mesleğine geçişte yeni bir değerlendirme sistemi olarak dikkat çekti.

AGS Sonuçları Nasıl Sorgulanır?

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin “sonuc.osym.gov.tr” adresinden ulaşabiliyor. T.C. kimlik numarası ve ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) şifresi ile giriş yapıldığında, puanlar, doğru-yanlış sayıları ve başarı sıralamaları görülebiliyor. ÖSYM mobil uygulamaları da sonuç sorgulamak isteyen adaylar için pratik bir alternatif sunuyor.

AGS Sonuçları Sorgulama Ekranı

Sonuç sorgulama işlemleri için ÖSYM’nin resmi sonuç ekranı kullanılıyor. Açıklanan sonuçlar yalnızca dijital ortamda görüntülenebiliyor, adaylara fiziki bir belge gönderilmiyor. Bu nedenle sınav sonuçlarının açıklandığı gün sisteme giriş yaparak bilgilerinizi kontrol etmeniz büyük önem taşıyor.

Sonuç Sorgulama Ekranı İçin Buraya Tıklayın.

AGS Cevap Anahtarı

2025 AGS ve ÖABT oturumlarına ait resmi cevap anahtarı, sınavın ardından ÖSYM’nin internet sitesinde yayımlandı. Adaylar, ilgili dosyayla verdikleri yanıtları kontrol edebilir. 

AGS Cevap Anahtarı İçin Buraya Tıklayın.

