2024 Yaz Olimpiyatları’nda Kullanılan Olimpik Yüzme Havuzunun Uzunluğu Kaç Metredir?

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 27 Kasım 2025 Perşembe akşamı spor alanında teknik bilgi gerektiren bir soruya yer verdi. Yarışmacıya “2024 Yaz Olimpiyatları’nda da kullanılmış olimpik yüzme havuzunun eni 25 metreyken boyunun uzunluğu kaç metredir?” sorusu yöneltildi. Olimpik standartların ne olduğunu merak eden izleyiciler sorunun cevabına odaklandı.