onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
2024 Yaz Olimpiyatları’nda Kullanılan Olimpik Yüzme Havuzunun Uzunluğu Kaç Metredir?

2024 Yaz Olimpiyatları’nda Kullanılan Olimpik Yüzme Havuzunun Uzunluğu Kaç Metredir?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
27.11.2025 - 23:14

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 27 Kasım 2025 Perşembe akşamı spor alanında teknik bilgi gerektiren bir soruya yer verdi. Yarışmacıya “2024 Yaz Olimpiyatları’nda da kullanılmış olimpik yüzme havuzunun eni 25 metreyken boyunun uzunluğu kaç metredir?” sorusu yöneltildi. Olimpik standartların ne olduğunu merak eden izleyiciler sorunun cevabına odaklandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2024 Yaz Olimpiyatları’nda da kullanılmış olimpik yüzme havuzunun eni 25 metreyken boyunun uzunluğu kaç metredir?

2024 Yaz Olimpiyatları’nda da kullanılmış olimpik yüzme havuzunun eni 25 metreyken boyunun uzunluğu kaç metredir?

A: 25

B: 50

C: 75

D: 100

Doğru Cevap: B: 50

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın