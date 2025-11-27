2024 Yaz Olimpiyatları’nda Kullanılan Olimpik Yüzme Havuzunun Uzunluğu Kaç Metredir?
ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 27 Kasım 2025 Perşembe akşamı spor alanında teknik bilgi gerektiren bir soruya yer verdi. Yarışmacıya “2024 Yaz Olimpiyatları’nda da kullanılmış olimpik yüzme havuzunun eni 25 metreyken boyunun uzunluğu kaç metredir?” sorusu yöneltildi. Olimpik standartların ne olduğunu merak eden izleyiciler sorunun cevabına odaklandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2024 Yaz Olimpiyatları’nda da kullanılmış olimpik yüzme havuzunun eni 25 metreyken boyunun uzunluğu kaç metredir?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın