20 Kasım Perşembe Eskişehir Hava Durumu: Eskişehir'de Hava Bugün Nasıl?
Eskişehir’de gün, sabah saatlerinde hissedilen serinlik ile birlikte başlıyor. Gün boyunca sıcaklık değerleri düşük seviyelerde seyrederken, zaman zaman etkisini artıran hafif rüzgâr hava koşullarını yer yer daha soğuk hissettirebilir. Öğleden sonra bulutluluk oranında artış beklenmekle birlikte, genel hava durumu açısından olumsuz bir tablo öngörülmemekte.
İşte 20 Kasım Perşembe Eskişehir hava durumu...
20 Kasım Perşembe Eskişehir'de Hava Nasıl?
