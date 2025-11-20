onedio
20 Kasım Perşembe Eskişehir Hava Durumu: Eskişehir'de Hava Bugün Nasıl?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.11.2025 - 09:10

Eskişehir’de gün, sabah saatlerinde hissedilen serinlik ile birlikte başlıyor. Gün boyunca sıcaklık değerleri düşük seviyelerde seyrederken, zaman zaman etkisini artıran hafif rüzgâr hava koşullarını yer yer daha soğuk hissettirebilir. Öğleden sonra bulutluluk oranında artış beklenmekle birlikte, genel hava durumu açısından olumsuz bir tablo öngörülmemekte.

İşte 20 Kasım Perşembe Eskişehir hava durumu...

20 Kasım Perşembe Eskişehir'de Hava Nasıl?

Eskişehir'de gün, sabah saatlerinden itibaren etkili olan açık ve sakin bir atmosferle başlıyor. Sıcaklık değerleri mevsim normallerine yakın seyrederken, gün boyunca belirgin bir yağış beklentisi bulunmuyor. Hafif esen rüzgâr, özellikle öğle saatlerinde kuru havayı hissedilir biçimde artırabilir. Akşam saatlerine doğru sıcaklıklarda kademeli bir düşüş görülecek olsa da hava genel hatlarıyla stabil ilerleyecek. Bu tablo, gün içinde plan yapanlar için oldukça öngörülebilir ve sakin bir hava profili sunuyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
