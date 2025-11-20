20 Kasım Perşembe Eskişehir Hava Durumu: Eskişehir'de Hava Bugün Nasıl?

Eskişehir'de gün, sabah saatlerinden itibaren etkili olan açık ve sakin bir atmosferle başlıyor. Sıcaklık değerleri mevsim normallerine yakın seyrederken, gün boyunca belirgin bir yağış beklentisi bulunmuyor. Hafif esen rüzgâr, özellikle öğle saatlerinde kuru havayı hissedilir biçimde artırabilir. Akşam saatlerine doğru sıcaklıklarda kademeli bir düşüş görülecek olsa da hava genel hatlarıyla stabil ilerleyecek. Bu tablo, gün içinde plan yapanlar için oldukça öngörülebilir ve sakin bir hava profili sunuyor.