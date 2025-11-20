20 Kasım 2025 Yeni Ay Enerjisi ve Burçlara Etkileri

20 Kasım 2025 Akrep Yeni Ayı & Merkür Cazimi, zihinle değil sezgiyle ilerleyen, geçmişin zincirlerinden kurtulup yeni bir bilinçle var olma dönemidir. Her burç kendi alanında bir “yeniden doğuş” yaşarken, ortak tema aynıdır: Korkudan değil, farkındalıktan hareket et.

