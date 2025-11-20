20 Kasım 2025 Akrep Yeni Ayı & Merkür Cazimi: Ruhun Gerçeğini Açığa Çıkaran Karanlık Işık

Gökyüzünün Teması

20 Kasım 2025'te, Akrep burcunda gerçekleşecek olan Yeni Ay, Güneş ve Ay’ın 28° Akrep’te buluşmasıyla başlıyor. Aynı anda Merkür, Güneş’in kalbinde cazimi konumunda yer alıyor. Bu, zihin, kalp ve ruhun aynı hizada çalıştığı, karanlığın içinden doğan ilahi netliğin anıdır. Bu gökyüzü olayı, 2025’in en derin ve kaderi değiştiren dönüm noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

Yeni Ay; Jüpiter, Satürn ve Neptün’den olumlu destek alırken, Uranüs ve Mars’tan aldığı gerilim açısı ile ani değişimleri, derin farkındalıkları ve kaderin yön değiştirmesi potansiyelini taşır. Bu enerji; ölüm ve yeniden doğuş, güç savaşları, ekonomik dönüşüm, gizli yapıların ifşası temalarını ön plana çıkarır.