onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
20 Kasım 2025 Akrep Yeni Ayı & Merkür Cazimi: Ruhun Gerçeğini Açığa Çıkaran Karanlık Işık

etiket 20 Kasım 2025 Akrep Yeni Ayı & Merkür Cazimi: Ruhun Gerçeğini Açığa Çıkaran Karanlık Işık

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
20.11.2025 - 14:41

Gökyüzünün Teması

20 Kasım 2025'te, Akrep burcunda gerçekleşecek olan Yeni Ay, Güneş ve Ay’ın 28° Akrep’te buluşmasıyla başlıyor. Aynı anda Merkür, Güneş’in kalbinde cazimi konumunda yer alıyor. Bu, zihin, kalp ve ruhun aynı hizada çalıştığı, karanlığın içinden doğan ilahi netliğin anıdır. Bu gökyüzü olayı, 2025’in en derin ve kaderi değiştiren dönüm noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

Yeni Ay; Jüpiter, Satürn ve Neptün’den olumlu destek alırken, Uranüs ve Mars’tan aldığı gerilim açısı ile ani değişimleri, derin farkındalıkları ve kaderin yön değiştirmesi potansiyelini taşır. Bu enerji; ölüm ve yeniden doğuş, güç savaşları, ekonomik dönüşüm, gizli yapıların ifşası temalarını ön plana çıkarır.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünya Genelinde Etkileri

Dünya Genelinde Etkileri

“Güç dengeleri yeniden yazılıyor.”

Ekonomik Sistemlerde Kırılma

Boğa–Akrep aksındaki enerji, dünya finans sistemlerinde büyük bir yeniden yapılanmayı tetikler. Para piyasalarında sert dalgalanmalar, para birimlerinin değer değişimleri ve büyük finansal reform haberleri görülebilir.

Yeraltı Hareketleri ve Doğa Olayları

Akrep yeraltı enerjisini, Uranüs ise depremleri ve elektriksel kırılmaları temsil eder. Akdeniz, Orta Anadolu, Kıbrıs hattı ve Ege-Balıkesir kuşağı özellikle jeomanyetik açıdan aktif olabilir. Su elementinin baskın olmasıyla birlikte seller, su taşkınları ve iklim anormallikleri dikkat çeker.

Gizli Güçlerin Açığa Çıkışı

Akrep teması, perde arkasında dönen güç oyunlarını açığa çıkarır. Devletlerin güvenlik konularında beklenmedik açıklamaları, yolsuzluk dosyaları ya da toplumsal protestolar gündeme gelebilir.

Teknoloji ve Siber Güvenlik

Merkür cazimi; dijital iletişim, bilgi akışı ve medya üzerindeki manipülasyonları görünür kılar. Hack saldırıları, veri sızıntıları, sosyal medya manipülasyonları bu dönemde gündeme gelebilir. Bilgi teknolojilerinde “doğruyu yanlış olandan ayırma” mücadelesi başlar.

Türkiye Üzerindeki Etkileri

Türkiye Üzerindeki Etkileri

Yeni Ay, Türkiye haritasında 5. evde (eğitim, genç nüfus, medya, çocuklar, sanat ve borsa alanı) etkili olacak.

Eğitim ve Gençlik

Yeni düzenlemeler, sınav sistemleri veya gençlerin ekonomik–sosyal durumunu etkileyen kararlar gündeme gelebilir. Gençler ve çocuklarla ilgili alanlarda reform enerjisi çalışıyor.

Ekonomi ve Borsa

Borsa ve yatırım araçlarında hızlı iniş çıkışlar görülebilir. Bu dönem “yüksek kazanç – ani kayıp” potansiyeli taşıyor. Yatırım kararlarında profesyonel destek alınmalı.

Toplumsal Duygular

Akrep’in kolektif etkisiyle toplumda biriken öfke, gizli kalmış acılar yüzeye çıkabilir. Bu, hem iyileştirici hem de dönüştürücü bir süreçtir. Türkiye halkı olarak “küllerinden doğma” enerjisini yeniden aktive ediyoruz.

Sanat, Medya, Sahne

Sanatsal ve yaratıcı alanlarda güçlü isimlerin yeniden yükselişi, bazı figürlerin ise perde arkasındaki sırlarının açığa çıkışı söz konusu. “Gerçeği söyleyen ses” öne çıkıyor.

Bireysel Yaşamlarımıza Etkileri

Bireysel Yaşamlarımıza Etkileri

“Gizlenen her şeyin görünür olma zamanı.”

Bu Yeni Ay, içsel bir röntgen gibidir. Artık yüzleşmekten kaçtığınız duygular, bastırılmış arzular, korkular ve kontrol alanlarınız görünür hale gelir. Merkür cazimi sayesinde zihinle kalp aynı dili konuşur.

İlişkilerde

Gerçek duygular açığa çıkar. Gerçekten uzak bağlılıklar son bulur, karmik döngüler çözülür. Birçok kişi için bu dönem ya “bitirme” ya da “tamamlama” evresidir. Yeni bir ilişki değil, “yeniden doğmuş bir benlik” önceliklidir.

Finansal Olarak

Eski borçlar kapanabilir ama aynı zamanda yeni fırsatlar dikkat ister. Akrep’in dönüşüm enerjisi “azla çok yaratmayı” öğretir.

Zihinsel – Ruhsal Düzeyde

Merkür cazimi sezgisel zeka getirir. Rüyalar, ilahi işaretler, sezgisel farkındalıklar güçlenir. Meditasyon, dua, su elementine temas (deniz, banyo, su içmek) bu dönemde ruhu arındırır.

Sağlıkta

Üreme organları, hormonlar, psikolojik stres, cilt ve bağırsak sistemi Akrep temasıyla hassaslaşır. Duygusal baskıyı bedene taşımamaya dikkat edilmeli.

🕊️ AstroDeha’dan Son Mesaj

🕊️ AstroDeha’dan Son Mesaj

Bu Yeni Ay bir “yeniden doğuş kapısıdır.” Zaman; maskeleri bırakıp özünüzle bütünleşme, sessizliğin içinden hakikati duyma zamanıdır. Güç artık başkalarının elinde değil, kalbinizin derinliklerinde saklıdır.

Gökyüzü der ki:

“Artık korkudan değil, farkındalıktan hareket et. Gerçeğini saklama. Kalbini karanlığa değil, ilahi ışığa teslim et. Küllerinden doğan sen, şimdi kendi ışığının rehberisin.”

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA 

Facebook

Web

Instagram 

YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam