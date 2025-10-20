onedio
20 Ekim Pinterest'e Erişim Sorunu Yaşanıyor: Pinterest Çöktü mü, Pinterest Neden Açılmıyor?

20 Ekim Pinterest'e Erişim Sorunu Yaşanıyor: Pinterest Çöktü mü, Pinterest Neden Açılmıyor?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
20.10.2025 - 23:10

Yemek tarifleri, ev fikirleri, stil ilhamları ve daha fazlasını bulmada kullanılan bir görsel keşif motoru olan Pinterest'e erişim sorunu yaşanıyor.

20 Ekim Pazartesi Pinterest Çöktü mü, neden çöktü? Pinterest neden açılmıyor? İşte tüm detaylar...

20 Ekim Pazartesi Pinterest Erişim Sorunu Yaşanıyor.

20 Ekim Pazartesi Pinterest Erişim Sorunu Yaşanıyor.

20 Ekim Pazartesi akşamı dünya çapında Pinterest'e erişim sorunu yaşandığı iddia edildi. Dünya çapında sosyal medya kullanıcıları 'Pinterest çöktü mü, neden çöktü?' diye merak etmeye başladı.

Pinterest Çöktü mü, Neden Çöktü?

Pinterest Çöktü mü, Neden Çöktü?

Dünya çapında yaşandığı öğrenilen bir sorundan kaynaklı Pinterest'e erişim sağlanamıyor. Ancak sorunun sebebi henüz bilinmiyor.

Pinterest Neden Açılmıyor?

Pinterest Neden Açılmıyor?

Pinterest, dünya çapında yaşanan bir sorun sebebiyle açılmıyor. Erişim sorununun kaynağına dair henüz resmi bir açıklama yok.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
