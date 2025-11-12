20 Askerimiz Şehit Olmuştu: Gürcistan’da Düşen Uçağın Kara Kutusu Bulundu
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterindeki C130 askeri kargo uçağı Azerbeycan dönüşünde Gürcistan’da düşmüş ve 20 askerimiz şehit olmuştu. Enkazda yapılan çalışmalarda uçağın kara kutusu bulundu. Kara kutuda yapılacak inceleme sonrasında uçağın kesin düşüş nedeni belli olacak. Öte yandan kazada şehit olan 20 askerimizin 19’unun naaşına ulaşıldığı öğrenildi. 1 askerimizin naaşını bulmak için ise çalışmalar sürüyor.
Türkiye yakın tarihinin en acılı günlerinden birini yaşıyor.
Düşen uçağın kara kutusu da bulundu.
