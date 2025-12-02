2 Aralık Salı İzmir Hava Durumu: İzmir'de Bugün Hava Nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 2 Aralık Salı’ya ait hava tahmin raporunu yayınladı. Yeni bir haftanın ikinci gününde “hava nasıl olacak?” sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu yakından takip ediliyor. MGM’nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre İzmir, 2 Aralık Salı günü ılımlı ve kısmen güneşli bir güne başlıyor. Peki İzmir’de hava kaç derece?

İşte İzmir hava durumu...