onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
2 Aralık Salı İzmir Hava Durumu: İzmir'de Bugün Hava Nasıl?

2 Aralık Salı İzmir Hava Durumu: İzmir'de Bugün Hava Nasıl?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.12.2025 - 10:03

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 2 Aralık Salı’ya ait hava tahmin raporunu yayınladı. Yeni bir haftanın ikinci gününde “hava nasıl olacak?” sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu yakından takip ediliyor. MGM’nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre İzmir, 2 Aralık Salı günü ılımlı ve kısmen güneşli bir güne başlıyor. Peki İzmir’de hava kaç derece?

İşte İzmir hava durumu...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2 Aralık Salı İzmir Hava Durumu

2 Aralık Salı İzmir Hava Durumu

İzmir’de 2 Aralık Salı günü hava, sabah saatlerinde 8 °C civarında başlasa da öğleye doğru 14–17 °C’ye kadar ılımlı şekilde yükselecek. Gün boyu kısmen güneşli ve aralıklı bulutlu bir gökyüzü hâkim olacak; akşam saatlerinde sıcaklık tekrar 10–12 °C’ye düşecek. Rüzgar hafif, nem oranı orta seviyede; sabah ve akşam serinliğini hissettirecek, günün ortasında ise güneş altında oldukça keyifli bir hava olacak.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın