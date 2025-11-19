19 Kasım Çarşamba Eskişehir Hava Durumu: Eskişehir'de Hava Durumu Bugün Nasıl?
19 Kasım Çarşamba günü Eskişehir’de hava nasıl olacak? Kış mevsimine yaklaştığımız bu günlerde sıcaklıklar Eskişehir’de de düşüşe geçti. İç Anadolu Bölgesi'ndeki birçok şehirde olduğu gibi Eskişehir'de de hafif sisli ve parçalı bulutlu bir hava hakim. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün kentte en yüksek sıcaklık 17, en düşük sıcaklık ise 6 derece olacak. İşte 19 Kasım Çarşamba gününe ait Eskişehir hava durumu bilgileri…
