19 Kasım Çarşamba Eskişehir Hava Durumu: Eskişehir'de Hava Durumu Bugün Nasıl?

Eskişehir hava durumu hava sıcaklık
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
19.11.2025 - 08:28

19 Kasım Çarşamba günü Eskişehir’de hava nasıl olacak? Kış mevsimine yaklaştığımız bu günlerde sıcaklıklar Eskişehir’de de düşüşe geçti. İç Anadolu Bölgesi'ndeki birçok şehirde olduğu gibi Eskişehir'de de hafif sisli ve parçalı bulutlu bir hava hakim. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün kentte en yüksek sıcaklık 17, en düşük sıcaklık ise 6 derece olacak. İşte 19 Kasım Çarşamba gününe ait Eskişehir hava durumu bilgileri…

Kış mevsimine yaklaştığımız bu günlerde sıcaklıklar Eskişehir’de de düşüşe geçti.

Bugün Eskişehir'de sabah 06:00-09:00 arası 6 derece civarında serin, hafif sisli/dalgalı bir hava bekleniyor. Öğleye doğru 09:00-15:00 arasında sıcaklık 17 dereceye kadar yükselerek en yüksek seviyesine ulaşacak. Bu saatlerde hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak.

Öğleden sonra rüzgar yönü sürekli olarak Batı yönünden esecek. Rüzgar hızı maksimum 23 km/sa'e kadar çıkabilir. Akşam 21:00-24:00 aralığında sıcaklık tekrar 7 dereceye düşecek ve nem oranı %79 ile en yüksek seviyeye ulaşarak hafif bir sislenme/dalgalanma yaşanabilir.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
