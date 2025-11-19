19 Kasım Çarşamba Eskişehir Hava Durumu: Eskişehir'de Hava Durumu Bugün Nasıl?

Bugün Eskişehir'de sabah 06:00-09:00 arası 6 derece civarında serin, hafif sisli/dalgalı bir hava bekleniyor. Öğleye doğru 09:00-15:00 arasında sıcaklık 17 dereceye kadar yükselerek en yüksek seviyesine ulaşacak. Bu saatlerde hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak.

Öğleden sonra rüzgar yönü sürekli olarak Batı yönünden esecek. Rüzgar hızı maksimum 23 km/sa'e kadar çıkabilir. Akşam 21:00-24:00 aralığında sıcaklık tekrar 7 dereceye düşecek ve nem oranı %79 ile en yüksek seviyeye ulaşarak hafif bir sislenme/dalgalanma yaşanabilir.