19 Ağustos 2025 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

Kübra Bürümlü
15.08.2025 - 12:47

19 Ağustos Salı 2025  BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Torku %1 Yağlı Süt 26,75 TL

  • Sarp Et Dana Döner 235 TL

  • Yöresel Peynir Çeşitleri 59,50 TL

  • Akpınar Tam Yağlı Klasik Peynir 169,50 TL

  • Arpacı Tam Yağlı Beyaz Peynir 119 TL

  • Piliç Sucuk 79 TL

  • Piliç Çıtır Kıtır Fileto 139 TL

  • Krem Peynir 54,50 TL

  • Dana Macar Salam 42,50 TL

  • Hazır Mıhlama/ Kuymak 84,50 TL

Rinso Toz Deterjan 275 TL

  • Agu Baby Bebek Bezi 235 TL

  • Bingo Bulaşık Makinesi Kapsülü 185 TL

  • Pofu Kağıt Havlu 95 TL

  • Komili Şampuan 85 TL

Efsane Yerli Pilavlık Pirinç 250 TL

  • Ton Balığı 79 TL

  • Bulgur Çeşitleri 32,50 TL

  • Bronz Kalıp Makarna Çeşitleri 39,75 TL

  • Lavaş Tortilla 35 TL

  • Margarin Klasik Paket 99,75 TL

  • Cem Siyah Zeytin 175 TL

  • Tukaş Sos Çeşitleri 37,50 TL

