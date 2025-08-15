19 Ağustos 2025 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu
19 Ağustos Salı 2025 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
Torku %1 Yağlı Süt 26,75 TL
Rinso Toz Deterjan 275 TL
Efsane Yerli Pilavlık Pirinç 250 TL
