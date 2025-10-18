18 Ekim Cumartesi Altın Fiyatları: Altın Neden Düştü? Düşüş Devam Edecek mi?
Türkiye’de hafta içi gram altın fiyatları 6 bin liraya yaklaşarak tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Aynı şekilde gümüşte de ciddi yükseliş yaşanmıştı. Altın ve gümüş fiyatlarının yükselmesinin temel nedeni olarak Trump’ın Çin’e yüzde 100 gümrük vergisi açıklamaları gösteriliyordu. Altın fiyatları haftayı ise düşüşle kapattı. 5 bin 905 liraya kadar yükselen gram altın 5 bin 727 lira olarak haftayı tamamladı. Aynı şekilde gümüş fiyatları da düştü. CNBC'e’nin aktardığına göre bağımsız emtia trader’ı Tai Wong, Trump’un vergi açıklaması sonrasındaki uzlaşmacı tavırlarının düşüşün ana nedeni olduğunu söyledi.
Altın fiyatlarında haftalardır süren yükseliş bu hafta içi tüm zamanların rekorunu getirmişti.
Uzmanlar ne diyor?
Piyasada gram altın bulmak zorlaştı.
