onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
18 Ekim Cumartesi Altın Fiyatları: Altın Neden Düştü? Düşüş Devam Edecek mi?

18 Ekim Cumartesi Altın Fiyatları: Altın Neden Düştü? Düşüş Devam Edecek mi?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.10.2025 - 10:53

Türkiye’de hafta içi gram altın fiyatları 6 bin liraya yaklaşarak tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Aynı şekilde gümüşte de ciddi yükseliş yaşanmıştı. Altın ve gümüş fiyatlarının yükselmesinin temel nedeni olarak Trump’ın Çin’e yüzde 100 gümrük vergisi açıklamaları gösteriliyordu. Altın fiyatları haftayı ise düşüşle kapattı. 5 bin 905 liraya kadar yükselen gram altın 5 bin 727 lira olarak haftayı tamamladı. Aynı şekilde gümüş fiyatları da düştü. CNBC'e’nin aktardığına göre bağımsız emtia trader’ı Tai Wong, Trump’un vergi açıklaması sonrasındaki uzlaşmacı tavırlarının düşüşün ana nedeni olduğunu söyledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Altın fiyatlarında haftalardır süren yükseliş bu hafta içi tüm zamanların rekorunu getirmişti.

Altın fiyatlarında haftalardır süren yükseliş bu hafta içi tüm zamanların rekorunu getirmişti.

Kapalı Çarşı’da gram altın 5 bin 905 liraya kadar yükselmişti. Ancak piyasaların kapanmasına yaklaşıldığında altında sert düşüş yaşandı. Altının ons fiyatı gerilerken, gram altın 5 bin 727 lira olarak haftayı kapattı.

Doların güç kazanması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Çin’e yüzde 100 gümrük vergisi” açıklaması, altında satış dalgasını tetiklemişti.

Bağımsız emtia trader’ı Tai Wong, 'Trump’ın yüzde 100 vergiler duyurusundan sonra uzlaşmacı bir ton takınması, değerli metallerdeki ısınmayı biraz soğuttu' dedi.

Uzmanlar ne diyor?

Uzmanlar ne diyor?

Cnbc-e’de yer alan habere göre, Standard Chartered Bank Emtia Araştırma Küresel Başkanı Suki Cooper, '2026'da altının ortalama 4 bin 488 dolar olmasını bekliyoruz, ancak yapısal faktörler fiyatları daha da yukarı taşıyabilir' dedi.

HSBC ise 2025 ortalama fiyat tahminini 3 bin 455 dolara yükseltirken, 2026’da altının 5 bin dolara ulaşabileceğini öngördü.

Piyasada gram altın bulmak zorlaştı.

Piyasada gram altın bulmak zorlaştı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre ise birçok kuyumcuda gram altın bulunamaz bir hale geldi. Uzmanlar özellikle gram altındaki ürün bulma sorununu şöyle özetliyor: 

İstanbul Altın Rafinerisine yapılan operasyon sonrası üretim süreci sekteye uğradı. Özellikle gram altına olan talep çok fazla ve hâlihazırdaki üretim talebe cevap veremiyor. Bazı kuyumcular ise bilezik ve takı gibi ürünler dışında, çeyrek, tam, yarım ve cumhuriyet gibi ürünlerin satışını yapmaya yanaşmıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın