18 Ekim Cumartesi Altın Fiyatları: Altın Neden Düştü? Düşüş Devam Edecek mi?

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre ise birçok kuyumcuda gram altın bulunamaz bir hale geldi. Uzmanlar özellikle gram altındaki ürün bulma sorununu şöyle özetliyor:

İstanbul Altın Rafinerisine yapılan operasyon sonrası üretim süreci sekteye uğradı. Özellikle gram altına olan talep çok fazla ve hâlihazırdaki üretim talebe cevap veremiyor. Bazı kuyumcular ise bilezik ve takı gibi ürünler dışında, çeyrek, tam, yarım ve cumhuriyet gibi ürünlerin satışını yapmaya yanaşmıyor.