Borçlanma Tutarlarında Asgari Ücret Detayı: Ocak 2026’da Zirve Yapacak
SGK uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda SGK borçlanma oranlarında önemli bir artışın yaşanacağını duyurdu. Erdursun, artışın özellikle doğum, askerlik, doktora ve Bağkur ihyası gibi borçlanmaları etkileyeceğini belirtti. Vatandaşlara işlemlerini geciktirmemeleri ve Torba Yasa yürürlüğe girmeden borçlanma başvurularını tamamlamaları tavsiyesinde bulundu. Uzman, aksi takdirde hem oran artışı hem de Ocak ayında asgari ücrete yapılacak zam nedeniyle yüksek ek ödeme riski oluşacağını vurguladı.
SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan torba yasa hatırlatmalı uyarı geldi.
Erdursun borçlanmadaki yeni oranları da açıkladı.
Erdursun, yapılacaklar konusunda tavsiyeler de verdi.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
