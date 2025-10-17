Borçlanma Tutarlarında Asgari Ücret Detayı: Ocak 2026’da Zirve Yapacak

SGK uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda SGK borçlanma oranlarında önemli bir artışın yaşanacağını duyurdu. Erdursun, artışın özellikle doğum, askerlik, doktora ve Bağkur ihyası gibi borçlanmaları etkileyeceğini belirtti. Vatandaşlara işlemlerini geciktirmemeleri ve Torba Yasa yürürlüğe girmeden borçlanma başvurularını tamamlamaları tavsiyesinde bulundu. Uzman, aksi takdirde hem oran artışı hem de Ocak ayında asgari ücrete yapılacak zam nedeniyle yüksek ek ödeme riski oluşacağını vurguladı.