onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Borçlanma Tutarlarında Asgari Ücret Detayı: Ocak 2026’da Zirve Yapacak

Borçlanma Tutarlarında Asgari Ücret Detayı: Ocak 2026’da Zirve Yapacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.10.2025 - 20:51

SGK uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda SGK borçlanma oranlarında önemli bir artışın yaşanacağını duyurdu. Erdursun, artışın özellikle doğum, askerlik, doktora ve Bağkur ihyası gibi borçlanmaları etkileyeceğini belirtti. Vatandaşlara işlemlerini geciktirmemeleri ve Torba Yasa yürürlüğe girmeden borçlanma başvurularını tamamlamaları tavsiyesinde bulundu. Uzman, aksi takdirde hem oran artışı hem de Ocak ayında asgari ücrete yapılacak zam nedeniyle yüksek ek ödeme riski oluşacağını vurguladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan torba yasa hatırlatmalı uyarı geldi.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan torba yasa hatırlatmalı uyarı geldi.

Erdursun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Meclise gelecek Torba Yasa ile birlikte SGK borçlanma oranlarında ciddi artış bekleniyor.

Bu düzenleme; doğum, askerlik, doktora, uzmanlık, usta öğreticilik ve Bağkur ihyası gibi 5510 sayılı Kanun’un 41. maddesi kapsamındaki tüm borçlanmaları doğrudan etkileyecek.' ifadelerini kullandı.

Erdursun borçlanmadaki yeni oranları da açıkladı.

Erdursun borçlanmadaki yeni oranları da açıkladı.

  • Prim oranı %32’den %45’e yükseliyor.

  • Bağkur’da oran %34,5’ten %45’e çıkarılması planlanıyor.

  • Ortalama artış yaklaşık %41 olarak hesaplanıyor.

Ocak ayında asgari ücrete yapılacak zamla birlikte, borçlanma tutarlarının %60’ları, hatta daha fazlasını bulması bekleniyor. Bu düzenleme, hem borçlanma yapacaklar hem de Bağkur prim günlerini canlandırmak isteyenler için kritik önem taşıyor.

Zamdan etkilenecek başlıklar ise şu şekilde:

- Doğum borçlanması

- Askerlik borçlanması

- Halk eğitim / usta öğreticilik

- Doktora / tıpta uzmanlık süresi

- Bağkur ihyası

Erdursun, yapılacaklar konusunda tavsiyeler de verdi.

Erdursun, yapılacaklar konusunda tavsiyeler de verdi.

Erdursun, yaşanacaklar karşısında önemli tavsiyelerde bulundu:

  • Eksik prim gününüz varsa hemen e-Devlet veya SGK üzerinden kontrol edin.

  • Borçlanma başvurularınızı ertelemeyin.

  • Torba yasa yürürlüğe girmeden işlemlerinizi tamamlayın.

“Ocak’ı bekleyeyim” derseniz, %41’lik artış ve asgari ücret zammı nedeniyle ödemeleriniz %60–%90 oranında artabilir.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın