Türkiye'de Çocukların En Sevdiği Çizgi Film Ukrayna'da Yasaklanıyor
Ukrayna Parlamentosu İfade Özgürlüğü Komitesi Başkanı Yaroslav Yurçışın, çocukların sevdiği Rus çizgi filmi 'Maşa ile Koca Ayı'nın bazı bölümlerinde Maşa karakterinin Sovyet kepi veya tankçı şapkası taktığını hatırlatarak, filmin Ukrayna’da yasaklanabileceğini açıkladı. Yurçışın, bu sahnelerin çocuklara yanlış mesajlar verebileceğini öne sürdü. Komite, filmin bölümlerini inceleyerek yakın zamanda bir karar vermeyi planlıyor.
Türkiye'nin en sevilen çizgi filmlerinden Maşa ve Koca Ayı'ya Ukrayna'da sansür tehdidi var.
Sovyet kepi takması olay oldu.
Yaptırım için harekete geçildi.
