onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Türkiye'de Çocukların En Sevdiği Çizgi Film Ukrayna'da Yasaklanıyor

Türkiye'de Çocukların En Sevdiği Çizgi Film Ukrayna'da Yasaklanıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.10.2025 - 19:54

Ukrayna Parlamentosu İfade Özgürlüğü Komitesi Başkanı Yaroslav Yurçışın, çocukların sevdiği Rus çizgi filmi 'Maşa ile Koca Ayı'nın bazı bölümlerinde Maşa karakterinin Sovyet kepi veya tankçı şapkası taktığını hatırlatarak, filmin Ukrayna’da yasaklanabileceğini açıkladı. Yurçışın, bu sahnelerin çocuklara yanlış mesajlar verebileceğini öne sürdü. Komite, filmin bölümlerini inceleyerek yakın zamanda bir karar vermeyi planlıyor. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye'nin en sevilen çizgi filmlerinden Maşa ve Koca Ayı'ya Ukrayna'da sansür tehdidi var.

Türkiye'nin en sevilen çizgi filmlerinden Maşa ve Koca Ayı'ya Ukrayna'da sansür tehdidi var.

Ukrayna Parlamentosu İfade Özgürlüğü Komitesi Başkanı Yaroslav Yurçışın, popüler Rus çizgi filmi “Maşa ile Koca Ayı”nın Ukrayna’da yasaklanabileceğini açıkladı.

Yurçışın, çizgi filmin 'saldırgan' ülke Rusya ile olası bağlantılarına dikkat çekerek yaptırımlar çağrısında bulundu. Politikacı, uyarlanmış Ukrayna çevirisinin bile Rus propagandasına özgü imparatorluk anlatılarını ve militarizasyonu gizlemediğini vurguladı.

Sovyet kepi takması olay oldu.

Sovyet kepi takması olay oldu.

Daha önce çizgi filmde Rus propagandası izleri tespit edilmişti. Maşa birkaç bölümde Sovyet kepi ile tankçı şapkası takıyordu.

Yurçışın, çizgi filmin resmi kaynaklarının Ukrayna’da engelli olan VK sosyal ağına yönlendirildiğini ve web sitesinin Rus alan adında barındığını, ancak sözde tarafsız bir alan adına aktarıldığını açıkladı.

Ayrıca ekonomik bir boyut da bulunuyor. Çizgi filmden elde edilen gelir, doğrudan Rus animasyon stüdyosuna gidiyor.

Yaptırım için harekete geçildi.

Yaptırım için harekete geçildi.

Yaptırımlar durumunda, Ulusal Polis’in içeriğe erişimi kısıtlama konusunda hazır olduğu ve Bakanlar Kurulu’nun ilgili talimatları SBU, Ulusal Televizyon ve Radyo Konseyi, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi, İçişleri Bakanlığı ile Kültür ve Bilgi Politikası Bakanlığı’na gönderdiği bildirildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın