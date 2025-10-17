Türkiye'de Çocukların En Sevdiği Çizgi Film Ukrayna'da Yasaklanıyor

Daha önce çizgi filmde Rus propagandası izleri tespit edilmişti. Maşa birkaç bölümde Sovyet kepi ile tankçı şapkası takıyordu.

Yurçışın, çizgi filmin resmi kaynaklarının Ukrayna’da engelli olan VK sosyal ağına yönlendirildiğini ve web sitesinin Rus alan adında barındığını, ancak sözde tarafsız bir alan adına aktarıldığını açıkladı.

Ayrıca ekonomik bir boyut da bulunuyor. Çizgi filmden elde edilen gelir, doğrudan Rus animasyon stüdyosuna gidiyor.