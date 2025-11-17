onedio
17 Kasım Pazartesi Diyarbakır Hava Durumu: Diyarbakır'da Hava Durumu Bugün Nasıl?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.11.2025 - 09:28

Diyarbakır’da 17 Kasım Pazartesi günü, gün içinde ılıman başlayan ancak akşama doğru belirgin şekilde serinleyen bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinde parçalı bulutlarla hafif sakin ilerleyen hava, öğle vakitlerinde kısa süreli güneşlenmelere izin veriyor. Akşam saatlerine doğru sıcaklık hızla düşerken nem oranında artış görülüyor ve rüzgâr zaman zaman hissedilir hale geliyor.

İşte 17 Kasım Pazartesi Diyarbakır Hava Durumu...

17 Kasım Pazartesi Diyarbakır Hava Durumu

Diyarbakır’da 17 Kasım Pazartesi günü hava, gün boyunca parçalı bulutlu ve sakin bir seyir izliyor; sabah saatlerinde 12°C civarında ölçülen sıcaklık öğle saatlerinde 15°C’ye yükselirken, akşamla birlikte belirgin şekilde düşerek gece 5°C seviyesine kadar geriliyor. Nem oranı gün ortasında düşse de akşam saatlerinde yeniden artış gösteriyor. Rüzgâr genel olarak hafif olmakla birlikte sabah ve öğle saatlerinde kısa süreli hızlanmalar dikkat çekiyor. Genel tablo, gün içinde ılıman ancak akşam ve gece saatlerinde belirgin şekilde serinleyen bir hava koşuluna işaret ediyor.

