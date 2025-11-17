17 Kasım Pazartesi Diyarbakır Hava Durumu: Diyarbakır'da Hava Durumu Bugün Nasıl?

Diyarbakır’da 17 Kasım Pazartesi günü hava, gün boyunca parçalı bulutlu ve sakin bir seyir izliyor; sabah saatlerinde 12°C civarında ölçülen sıcaklık öğle saatlerinde 15°C’ye yükselirken, akşamla birlikte belirgin şekilde düşerek gece 5°C seviyesine kadar geriliyor. Nem oranı gün ortasında düşse de akşam saatlerinde yeniden artış gösteriyor. Rüzgâr genel olarak hafif olmakla birlikte sabah ve öğle saatlerinde kısa süreli hızlanmalar dikkat çekiyor. Genel tablo, gün içinde ılıman ancak akşam ve gece saatlerinde belirgin şekilde serinleyen bir hava koşuluna işaret ediyor.