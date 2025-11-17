17 Kasım Pazartesi Diyarbakır Hava Durumu: Diyarbakır'da Hava Durumu Bugün Nasıl?
Diyarbakır’da 17 Kasım Pazartesi günü, gün içinde ılıman başlayan ancak akşama doğru belirgin şekilde serinleyen bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinde parçalı bulutlarla hafif sakin ilerleyen hava, öğle vakitlerinde kısa süreli güneşlenmelere izin veriyor. Akşam saatlerine doğru sıcaklık hızla düşerken nem oranında artış görülüyor ve rüzgâr zaman zaman hissedilir hale geliyor.
İşte 17 Kasım Pazartesi Diyarbakır Hava Durumu...
17 Kasım Pazartesi Diyarbakır Hava Durumu
