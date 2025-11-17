17 Kasım Çarşamba İstanbul Hava Durumu: İstanbul’da Bugün Hava Nasıl?
17 Kasım Çarşamba İstanbul’da hava nasıl? Son günlerde azalan sıcaklıklar sonrası bugün İstanbul’da güneşli bir hava hakim olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; İstanbul’da bugün 20 derecelik sıcaklık bekleniyor.
İstanbul’da bugün hava nasıl olacak?
