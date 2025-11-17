onedio
17 Kasım Çarşamba İstanbul Hava Durumu: İstanbul’da Bugün Hava Nasıl?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.11.2025 - 10:06

17 Kasım Çarşamba İstanbul’da hava nasıl? Son günlerde azalan sıcaklıklar sonrası bugün İstanbul’da güneşli bir hava hakim olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; İstanbul’da bugün 20 derecelik sıcaklık bekleniyor.

İstanbul’da bugün hava nasıl olacak?

İstanbul’da bugün yazdan kalma bir gün yaşanacak. Meteoroloji’den alınan bilgilere göre; İstanbul’da son günlerin aksine bugün 20 derecelik bir sıcaklık bekleniyor. Hafta boyunca sıcak havanın etkisinde olması beklenen İstanbul’da Hafta sonuna kadar sıcaklıklar 22 dereceye kadar yükselecek.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
