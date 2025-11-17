onedio
Haberler
Yaşam
Astroloji
17 – 23 Kasım Haftanın Yantrası: Aşkar

etiket 17 – 23 Kasım Haftanın Yantrası: Aşkar

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
17.11.2025 - 08:47

AŞKAR’ın Kozmik Gücü: Aşkı Yaşamın Merkezine Taşımak

AŞKAR, Şaman bilgeliklerinden gelen en derin aşk mühürlerinden biridir. Bu kadim yantra, karmik ilişki bağlarını dönüştürerek sevginin ilahi boyutuna ulaşmayı sağlar. İnsanın kalbinde taşıdığı aşk enerjisini yeniden yapılandırır, tekrar eden döngüleri çözer ve sevgiyi kalıcı hale getirir.

Aşk sadece duygusal bir bağ değil, evrenle olan enerjik rezonanstır. AŞKAR, tam da bu rezonansı güçlendirir. Venüs’ün zarafetiyle, Ay’ın sezgisel rehberliğiyle ve Mars’ın tutkusuyla dengelenen bu yantra, kişinin kendi doğum haritasındaki aşk potansiyelini aktive eder. Böylece kişi, sadece birine değil, aşkın özüne bağlanır.

Karmik Döngülerin Şifası

İlişkilerde hep aynı döngüleri yaşayan, benzer kırılmaları ve hayal kırıklıklarını tekrar eden kişiler için AŞKAR bir “enerji anahtarı” görevi görür. Bu yantra, geçmiş yaşamlardan taşınan bağları çözerken, kişinin bilinçaltındaki aşk kalıplarını dönüştürür. Duygusal yorgunlukların, bağımlılıkların ve geçmişe takılı kalmış ilişkisel enerjilerin üzerine Venüs’ün yumuşak şifasını getirir. Her çizgisi, kalbi yeniden güvenle sevmeye, her sembolik hattı ise aşkı kaynaktan almaya davet eder. AŞKAR, “ilişkiyi tamir etmez” — önce insanı şifalandırır, sonra aşk yeniden doğar.

Kozmik Anlam ve Gezegensel Bağlantılar

  • 6 – Venüs (Aşk ve Uyum): Sevginin zarafetle birleştiği noktadır. Venüs, kalbi açar, ilişkilerde huzuru ve estetiği getirir. 

💬 “Sevgi beni sarar, huzur beni bulur.”

  • 8 – Jüpiter (Bereket ve Genişleme): Jüpiter, ilişkilerde bolluk ve anlayış getirir. Aşka güvenmeyi, genişlemeyi öğretir. 

💬 “Her şey çoğalıyor, ben bolluğun merkezindeyim.”

  • 3 – Merkür (İfade ve Çekim Gücü): Aşkın dili sözlerle başlar. Merkür, sevginin doğru şekilde ifade edilmesini sağlar. 

💬 “Kelimelerim altın gibidir, düşüncelerim bereket yaratır.”

  • 9 – Neptün (İlahi Aşk ve Ruhsal Uyum): Ruhsal aşkın kapısıdır. Ego çözülür, sevgi ilahi plana akar. 

💬 “Ben evrensel sevginin parçasıyım.”

  • 1 – Güneş (Benlik ve Çekim Merkezi): Kendine inanan insan, aşkın da merkezinde olur. Güneş, kalbi ışıkla doldurur. 

💬 “Ben kendi ışığımla her şeyi çoğaltırım.”

  • 7 – Ay (Sezgi ve Duygusal Bereket): Ay, duygusal zekânın ve sezgisel rehberliğin sembolüdür. 

💬 “Sezgilerim rehberim, kalbim pusulamdır.”

  • 4 – Satürn (Kökleşme ve Kalıcılık): Aşkın uzun ömürlü olması, sabır ve emekle mümkündür. Satürn, bu kalıcılığın enerjisidir. 

💬 “Sevgiyle ektiğim her şey, ilahi zamanda kalıcı olur.”

Bu dizilim, gezegenlerin kutsal ritmini temsil eder. Her sayı, bir diğerinin enerjisini tamamlayarak aşkın frekansını yedi katlı bir harmoniye taşır.

Titreşim Cümlesi (Niyet Mantrası)

“Venüs’ün ışığıyla aşkı çağırıyorum, 

Jüpiter’in bereketiyle yaşamıma bolluğu çekiyorum. 

Güneş kalbimde doğuyor, Ay sezgimi yönlendiriyor. 

Neptün kalbimi arındırıyor, Satürn köklerimi güçlendiriyor. 

Her nefesimle sevgi, şans ve istikrar bana akıyor. 

Aldım, kabul ettim. Şükürle mühürlendi.”

Bu titreşim cümlesi, aşkı hem dünyevi hem de ilahi düzeyde aktive eder. Her kelimesi, kalpteki manyetik alanı güçlendirir ve kişi kendi enerji alanında sevgiyle rezonansa girer.

Uygulama

  • Zaman: Venüs günü (Cuma)

  • Taşlar: Pembe kuvars, yeşim, zümrüt

  • Renk Frekansı: Pembe ve yeşil tonları

  • Sayı Sekansı: 6-8-3-9-1-7-4

Uygulama Adımları:

  • Sessiz bir ortamda kalbini merkeze al.

  • 6-8-3-9-1-7-4 sayı sekansını üç kez tekrarla.

  • Niyetini kalpten ve yüksek sesle oku.

  • Sonunda “Şükürle mühürlendi” diyerek enerjiyi sabitle.

  • Dilersen Venüs taşını kalp hizanda bir süre tut ve derin nefeslerle titreşimi hisset.

AŞKAR’ın Gizli Öğretisi

AŞKAR, sadece aşkı çekmek için değil, sevginin içinde var olabilmek için kullanılır. Kişiye şu farkındalığı kazandırır: “Aşk, dışarıda değil, içimde başlıyor.”  Bir kez bu farkındalık yerleştiğinde, kişi artık dış dünyada aradığını kendi enerjisinde bulur. Bu nedenle AŞKAR, sadece bir yantra değil, kalbin yeniden doğuş kapısıdır. Kullanan kişiye, sevgiyle sınanmış her duygunun ardında büyüme fırsatı olduğunu hatırlatır.

Sonuç: İlahi Planla Hizalanmış Aşk

AŞKAR’ın enerjisiyle çalışan kişi, artık “aşkı arayan” değil, “aşkın kendisi olan” varlığa dönüşür. Venüs’ün zarafeti, Jüpiter’in bereketi, Ay’ın sezgisi, Satürn’ün istikrarı ve Güneş’in gücüyle kalbi yeniden şekillenir. Gerçek aşkın frekansında yaşamak, yalnızca bir dilek değil — ruhsal bir farkındalık halidir.

Astrodeha Şaman Yantra Koleksiyonu 

“Aşkı Evrenin Dilinde Yeniden Yaz.” 

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

