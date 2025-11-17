17 – 23 Kasım Haftanın Yantrası: Aşkar
AŞKAR’ın Kozmik Gücü: Aşkı Yaşamın Merkezine Taşımak
AŞKAR, Şaman bilgeliklerinden gelen en derin aşk mühürlerinden biridir. Bu kadim yantra, karmik ilişki bağlarını dönüştürerek sevginin ilahi boyutuna ulaşmayı sağlar. İnsanın kalbinde taşıdığı aşk enerjisini yeniden yapılandırır, tekrar eden döngüleri çözer ve sevgiyi kalıcı hale getirir.
Aşk sadece duygusal bir bağ değil, evrenle olan enerjik rezonanstır. AŞKAR, tam da bu rezonansı güçlendirir. Venüs’ün zarafetiyle, Ay’ın sezgisel rehberliğiyle ve Mars’ın tutkusuyla dengelenen bu yantra, kişinin kendi doğum haritasındaki aşk potansiyelini aktive eder. Böylece kişi, sadece birine değil, aşkın özüne bağlanır.
Karmik Döngülerin Şifası
Titreşim Cümlesi (Niyet Mantrası)
AŞKAR’ın Gizli Öğretisi
