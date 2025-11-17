onedio
17 – 23 Kasım 2025 Numereskobunuz

etiket 17 – 23 Kasım 2025 Numereskobunuz

Dr.Astrolog Şenay Devi
17.11.2025 - 20:49

Bu hafta, 8 – 6 – 3 – 1 – 7 – 9 – 4 sayı sekansı, suya okunarak içildiğinde bilinçaltını ve enerji bedenini bolluk, aşk ve ruhsal istikrara hizalayan güçlü bir frekans oluşturur. Her sayı, belirli bir gezegensel titreşimle eşleşir ve doğum yılı sayısına göre farklı etkiler yaratır. Aşağıda 1’den 9’a kadar doğum yılı sayıları için bu sekansın aşk, iş, para, şans ve ilişki alanlarındaki derin etkileri yer almaktadır.

Haftanın Kozmik Sayı Sekansı: 8 – 6 – 3 – 1 – 7 – 9 – 4

1 Doğum Sayısı (Güneş Titreşimi)

Etkilendiği frekans: 8 – 6 – 3 – 1 – 7 – 9 – 4

  • Aşk: Duygularında samimiyet, ilişkilerinde liderlik ön planda.

  • İş: Yeni bir anlaşma veya teklif gelebilir, dikkatli değerlendir.

  • Para: Gecikmiş ödemeler akışa geçer.

  • Şans: Sezgisel yönün artıyor, suya okunmuş mühürle içmek bu frekansı kalbine taşır.

  • İlişkiler: Kırgınlıklar çözülür, affetme enerjisi çalışır.

2 Doğum Sayısı (Ay Titreşimi)

Etkilendiği frekans: 8 – 6 – 3 – 1 – 7 – 9 – 4

  • Aşk: Eski bir duygunun geri dönüşü olabilir, duygusal netlik şart.

  • İş: Ortaklık planları gündeme gelebilir; sezgine güven ama kararı mantığınla ver.

  • Para: 6’lı Venüs etkisiyle beklenmedik kazançlar mümkündür.

  • Şans: Kalbinden gelen bir dilek gerçekleşmeye yakındır.

  • İlişkiler: Aile bağları güçlenir, güven teması yeniden doğar.

3 Doğum Sayısı (Merkür Titreşimi)

Etkilendiği frekans: 8 – 6 – 3 – 1 – 7 – 9 – 4

  • Aşk: Romantik mesajlar, samimi itiraflar öne çıkıyor.

  • İş: Sunum, yazışma ve tanıtım faaliyetleri başarı getirir.

  • Para: İletişimden kazanç doğar.

  • Şans: Yeni bir başlangıç kapısı aralanır.

  • İlişkiler: Dürüstlük ve açıklık seni her konuda korur.

4 Doğum Sayısı (Satürn Titreşimi)

Etkilendiği frekans: 8 – 6 – 3 – 1 – 7 – 9 – 4

  • Aşk: Zamanını ver, sabret; gerçek sevgi seni bulacak.

  • İş: Gecikmeler hayrına. Planlarını düzenle.

  • Para: Yavaş ama kalıcı kazanç enerjisi hakim.

  • Şans: Eski bir borcun kapanmasıyla içsel rahatlama yaşanır.

  • İlişkiler: Sınır koymak, değerini artırır.

5 Doğum Sayısı (Jüpiter Titreşimi)

Etkilendiği frekans: 8 – 6 – 3 – 1 – 7 – 9 – 4

  • Aşk: Hayatına yeni biri girebilir, ruhsal tanışma hissi güçlü.

  • İş: Yeni bir eğitim, proje veya yurtdışı bağlantısı gündeme gelir.

  • Para: Şans oyunlarında kazanç enerjisi aktiftir.

  • Şans: 8 ve 9 frekansı seni destekler.

  • İlişkiler: Empati gücün artar, uzlaşma kolaylaşır.

6 Doğum Sayısı (Venüs Titreşimi)

Etkilendiği frekans: 8 – 6 – 3 – 1 – 7 – 9 – 4

  • Aşk: Aşkta yeniden doğuş, geçmiş ilişkilerde kapanış.

  • İş: Estetik, sanat, tasarım konularında yaratıcılığın zirvede.

  • Para: Gelir artışı mümkün, ancak harcamalarda ölçülü ol.

  • Şans: Kalpten ettiğin dua hızlıca karşılık bulur.

  • İlişkiler: Şefkatin çevrendekilere şifa verir.

7 Doğum Sayısı (Neptün Titreşimi)

Etkilendiği frekans: 8 – 6 – 3 – 1 – 7 – 9 – 4

  • Aşk: Telepatik bağlar, rüyalarda gelen mesajlar yoğunlaşır.

  • İş: Yaratıcı vizyonlarını yazıya ya da sanata dök.

  • Para: Manevi kazanç maddi fırsatların öncüsü olur.

  • Şans: Sessizce attığın adımlar büyük sonuç verir.

  • İlişkiler: Ruhsal eş enerjisi aktifleşir.

8 Doğum Sayısı (Satürn – Jüpiter Birliği)

Etkilendiği frekans: 8 – 6 – 3 – 1 – 7 – 9 – 4

  • Aşk: Sadakat ve güven sınanır ama sonunda güçlenir.

  • İş: Uzun vadeli yatırımlar için uygun dönem.

  • Para: Maddi istikrar sağlanır, kayıplar telafi edilir.

  • Şans: Gerçekçi plan yapan kazanır.

  • İlişkiler: Ciddiyet ve sorumluluk seni yüceltir.

9 Doğum Sayısı (Mars – Neptün Birleşimi)

Etkilendiği frekans: 8 – 6 – 3 – 1 – 7 – 9 – 4

  • Aşk: Eski defterler kapanır, yeni bir yol açılır.

  • İş: Tamamlanan projeler seni özgürleştirir.

  • Para: Gönülden verdiğin her şey katlanarak döner.

  • Şans: 9’un ilahi enerjisi sezgilerini güçlendirir.

  • İlişkiler: Bağışlama, geçmişi çözer; yeni bağlar güçle doğar.

Suya Okuma ve Mühür Uygulaması

Hafta boyunca sabah erken saatlerde bir bardak suya şu cümleyi okuyabilirsiniz:

“17 – 23 Kasım haftasında bolluk, bereket, aşk ve şans tüm hücrelerime ışık gibi işliyor. 8’in genişlemesi, 6’nın sevgisi, 3’ün ifadesi, 1’in gücü, 7’nin sezgisi, 9’un ilahiliği ve 4’ün köklenmesi benimle.”

Bu niyetle içilen su, haftalık titreşimi bedeninize taşır. Her yudumda denge, güven ve aşk titreşimi artar. Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.

AstrodehA

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

