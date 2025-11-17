17 – 23 Kasım 2025 Haftasının Kristali: Cüruf
“Küllerden doğan bilgelik, kalbinin merkezinde yeniden şekillenir.”
Cüruf Taşı: Dönüşümün Ateşi, Arınmanın Sembolü
Cüruf taşı, volkanik lavların soğuması sonucu ortaya çıkan, doğanın en çarpıcı dönüşüm taşlarından biridir. Tıpkı ateşin küle, küllerin de toprağa can verişi gibi… Cüruf, geçmişin yüklerini yakar, enerjiyi dönüştürür, bedeni ve zihni arındırır. Bu hafta gökyüzü, Mars’ın Akrep burcundaki keskin enerjisini aktive ederken, Cüruf taşı bizlere “yeniden doğma” cesareti kazandırıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kozmik Anlam ve Enerjisel Gücü
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
♈ Burçlara Göre Cüruf Taşı Enerjisi
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video