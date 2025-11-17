onedio
17 – 23 Kasım 2025 Haftasının Kristali: Cüruf

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
17.11.2025 - 20:42

“Küllerden doğan bilgelik, kalbinin merkezinde yeniden şekillenir.”

 Cüruf Taşı: Dönüşümün Ateşi, Arınmanın Sembolü

Cüruf taşı, volkanik lavların soğuması sonucu ortaya çıkan, doğanın en çarpıcı dönüşüm taşlarından biridir. Tıpkı ateşin küle, küllerin de toprağa can verişi gibi… Cüruf, geçmişin yüklerini yakar, enerjiyi dönüştürür, bedeni ve zihni arındırır. Bu hafta gökyüzü, Mars’ın Akrep burcundaki keskin enerjisini aktive ederken, Cüruf taşı bizlere “yeniden doğma” cesareti kazandırıyor.

Kozmik Anlam ve Enerjisel Gücü

Cüruf, ateş ve toprak elementinin birleşiminden doğar; bu da onu hem kökleyen hem de dönüştüren bir enerji merkezi haline getirir. Bu taşın titreşimi, 1. (Kök) ve 3. (Solar Pleksus) çakralarla uyumludur.

  • Kök çakra: Güven, istikrar, hayatta kalma bilinci.

  • Solar pleksus: Güç, irade, kararlılık.

Bu iki merkez arasındaki denge kurulduğunda, insan artık korkularına değil gücüne inanır. Cüruf taşı da tam olarak bu noktada devreye girer: “Korkudan özgürlüğe geçiş.”

💫 Fiziksel ve Ruhsal FaydalarıArındırma & Şifa:

  • Cüruf, vücuttaki negatif iyon yüklerini dengeler, kan dolaşımını düzenler ve özellikle sinir sistemi yorgunluklarını giderir.

  • Yorgunluk, kaygı ve tükenmişlik hissinde enerji yeniler.

Korku ve Travma Şifası:

  • Eski ilişkilerden kalan enerjileri, travmatik anıları ve duygusal kalıntıları temizler.

  • Özellikle Akrep dönemi gibi dönüşüm enerjilerinde kullanılmalıdır.

Karar Verme Gücü:

  • Kararsızlık, özgüven eksikliği ve geçmişin etkisinde kalma eğiliminde olanlar için adeta bir “zihin temizleyici” taş görevi görür.

Aşırı Düşünmeyi Dengeleme:

  • Zihni sakinleştirir, içsel karmaşayı azaltır.

  • “Her şeyi çözmem gerek” baskısını hafifletir, ilahi zamanın işleyişine güvenmeyi öğretir.

Koruma & Negatif Enerjiden Arınma:

  • Cüruf, evin girişinde ya da çalışma masasında tutulduğunda dışarıdan gelen düşük titreşimli enerjilere karşı güçlü bir kalkan oluşturur.

 Kullanım Önerileri

  • Günde 10 dakika boyunca elinizde tutarak nefes çalışması yapın. Her nefeste “Korkularımı yakıyorum, ışığımı güçlendiriyorum.” niyetini tekrarlayın.

  • Banyo suyuna küçük bir Cüruf taşı bırakmak, aurayı temizler.

  • Dolunay’da taşınızı temiz suyla yıkayıp toprağa gömün; yeniden şarj eder.

  • Meditasyon sırasında göbek hizasında (solar pleksus) tutarak irade gücünüzü güçlendirin.

♈ Burçlara Göre Cüruf Taşı Enerjisi

  • Koç: Bu hafta iradeniz test ediliyor. Cüruf taşı, sabırsızlığı ve öfkeyi dönüştürerek sizi stratejik kararlara yönlendirir. “Yık, ama yeniden inşa et” öğretisini hatırlatır.

  • Boğa: Güven temalarınız gündemde. Cüruf, maddi ve duygusal alanlardaki istikrar arayışınızı destekler, “yeni gelir kaynakları” yaratmanız için cesaret verir.

  • İkizler: Zihinsel karmaşa ve iletişim yorgunluğu bu hafta artabilir. Bu taş, dağınık düşünceleri odaklar ve iç sesinizi netleştirir. “Düşünmeden değil, bilgelikle konuş.”

  • Yengeç: Geçmiş duygusal kalıntıları bırakma zamanı. Cüruf, kalp merkezindeki eski acıları yakar, affetme sürecini hızlandırır.

  • Aslan: Cüruf taşı, liderliğinizi yeniden parlatır. Egonun değil, kalbin rehberliğinde ilerlemenizi sağlar. Sahne sizin ama bu kez ruhunuz da alkışlanıyor.

  • Başak: Zihninizin düzenini yeniden kurma haftası. Cüruf, kontrolü bırakmayı öğretir; “kusursuz olma çabasını” şifalandırır.

  • Terazi: İlişkilerde denge sınavı. Cüruf taşı, verdiğiniz ile aldığınız arasındaki farkı gösterir. Öz değerinizi koruyarak sevgi alışverişine açık olun.

  • Akrep: Küllerinizden yeniden doğuyorsunuz. Cüruf, bu haftanın sizinle özdeş taşı. Arınma, sezgi, güç… Hepsi elinizde. Geçmiş artık sizi tanımlamıyor.

  • Yay: Yeni yön arayışındasınız. Cüruf, enerjinizi topraklayarak vizyonunuzu netleştirir. “Yolda ol ama köksüz olma.”

  • Oğlak: Sorumluluklar ağırlaşırken, Cüruf size dayanıklılık verir. Maddi ve manevi yükleri sadeleştirerek gerçek önceliklerinizi bulmanızı sağlar.

  • Kova: Farklı olmakla yalnız kalmak arasındaki çizgiyi fark etme haftası. Cüruf, ruhsal merkezlenmeyi öğretir. Duygusal olarak yeniden doğuyorsunuz.

  • Balık: Cüruf taşı, dağılmış enerjinizi birleştirir. Duygusal kabarmaları dengeleyerek sezgilerinizi ilahi rehberliğe dönüştürür. “Hissini ışığa çevir.”

🌑 Haftanın Enerji Cümlesi

“Ateş beni yakmaz; beni yeniden doğurur. Her kül, bir başlangıcın habercisidir.”

🌟 Cüruf Taşını Seçenler İçin Mesaj

Bu hafta seçtiğiniz taş, ruhsal gücünüzün dışa yansımasıdır. Kendinizi karanlıkta hissediyorsanız bilin ki Cüruf, ışığa dönüşmeden hemen önceki anın taşıdır. Yıkım sandığınız her şey, aslında sizin için arınma ve yeniden doğumun kapısıdır.

İlahi zamanın ateşiyle uyumlanın, çünkü bu hafta Cüruf’un enerjisiyle: “Yanarak değil, arınarak yeniden doğuyorsunuz.”

✨ AstrodehA – Şenay Devi 

Gökyüzünden gelen bilgelik, taşların kalbinde yankılanır.

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

