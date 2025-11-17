17 – 23 Kasım 2025 Haftasının Kristali: Cüruf

Cüruf, ateş ve toprak elementinin birleşiminden doğar; bu da onu hem kökleyen hem de dönüştüren bir enerji merkezi haline getirir. Bu taşın titreşimi, 1. (Kök) ve 3. (Solar Pleksus) çakralarla uyumludur.

Kök çakra: Güven, istikrar, hayatta kalma bilinci.

Solar pleksus: Güç, irade, kararlılık.

Bu iki merkez arasındaki denge kurulduğunda, insan artık korkularına değil gücüne inanır. Cüruf taşı da tam olarak bu noktada devreye girer: “Korkudan özgürlüğe geçiş.”

💫 Fiziksel ve Ruhsal FaydalarıArındırma & Şifa:

Cüruf, vücuttaki negatif iyon yüklerini dengeler, kan dolaşımını düzenler ve özellikle sinir sistemi yorgunluklarını giderir.

Yorgunluk, kaygı ve tükenmişlik hissinde enerji yeniler.

Korku ve Travma Şifası:

Eski ilişkilerden kalan enerjileri, travmatik anıları ve duygusal kalıntıları temizler.

Özellikle Akrep dönemi gibi dönüşüm enerjilerinde kullanılmalıdır.

Karar Verme Gücü:

Kararsızlık, özgüven eksikliği ve geçmişin etkisinde kalma eğiliminde olanlar için adeta bir “zihin temizleyici” taş görevi görür.

Aşırı Düşünmeyi Dengeleme:

Zihni sakinleştirir, içsel karmaşayı azaltır.

“Her şeyi çözmem gerek” baskısını hafifletir, ilahi zamanın işleyişine güvenmeyi öğretir.

Koruma & Negatif Enerjiden Arınma:

Cüruf, evin girişinde ya da çalışma masasında tutulduğunda dışarıdan gelen düşük titreşimli enerjilere karşı güçlü bir kalkan oluşturur.

Kullanım Önerileri