onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
16 Ağustos 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket 16 Ağustos 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
14.08.2025 - 17:15 Son Güncelleme: 14.08.2025 - 17:17

ŞOK 16 Ağustos 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 16 Ağustos 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uzaktan Kumandalı Off-Road Araç 699 TL

Uzaktan Kumandalı Off-Road Araç 699 TL

  • Sürtmeli Graffiti Desenli Motosiklet 100 TL

  • Graffiti Desenli Su Atıcı 75 TL

  • Sünger Top Atıcı 100 TL

  • Büyük Balık Olta Seti 75 TL

  • Oyuncak Fil 149 TL

  • Halkalı Araba 89,95 TL

  • Sevimli Dino Projeksiyon Saat 119 TL

  • Dollyland Minkie Deniz Kızı Seti 100 TL

  • Dollyland Minkie ile Araba Yolculuğu 249 TL

  • Barbieland Mini Bebek ve Aracı 219 TL

  • Hot Wheels Akrobasi Pisti Yarış Seti 279 TL

  • Şampiyonluk Parkuru Çeşitleri 549 TL

  • Pilsan Bultaklı İlk Arabam 349 TL

  • 120 Parça Micro Blok Set 199 TL

50 TL ve üzeri alışverişlerde;

  • Red Bull 4x250 ml 135 TL

  • Ülker Çizi Kraker 6'lı 50 TL

  • Yumoş Uzman Serisi Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 99 TL

İndirimde yer alan oyuncaklara buradan göz atmayı unutmayın.

Haftanın Win Ürünleri

Haftanın Win Ürünleri

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın