12 Şubat Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün değişimi kucaklamalısın! Duygularından başlayan değişim dışına yansıyabilir. Hayatında basma kalıp ve seni yoran ne varsa değiştirmek, sınırlarını aşmak ve kalıplardan çıkmak isteyebilirsin.

Aslan burcunda meydana gelen Dolunayın etkisiyle kendini her zamankinden çok daha farklı görebilirsin. Hayatı seven, yaşama arzusuyla dolu bir pencereden baktığın dünyaya renk de katacaksın. Belki de saçından giyim tarzına her şeyi değiştirerek yeniliği kabul ettiğini kendine de kanıtlayacaksın. Bu arada birkaç küçük estetik dokunuş da söz konusu olabilir, bizden söylemesi!

Duygularınla birliklikte gelecek hedeflerin ve planların da yenilenebilir. Daha fazlasını başarabileceğini bilerek hareket etmelisin. Belki de bu dönemde yeni uzmanlık alanları edinmek ve kendini değiştirmek için eğitime de odaklanmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...