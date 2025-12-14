onedio
İnternette Kimin Gözlüklü Orijinal Bir Fotoğrafı Yoktur?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
14.12.2025 - 22:41

ATV'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ekranlarda. Bu kez bir yarışmacı 200 bin TL'lik soruyu açtırdı. Yarışmacıya bu kez ünlü isimlerden bir soru yöneltildi. Peki 'İnternette Kimin Gözlüklü Orijinal Bir Fotoğrafı Arayacak Olsanız Neredeyse Tek Bir Tane Sonuca Bir Rastlayamazsınız?' sorusunun cevabı nedir?

Hiç gözlüklü fotoğrafı olmayan kişi kimdir?

Hiç gözlüklü fotoğrafı olmayan kişi kimdir?

A: Churchill

B: Adolf Hitler

C: Benito Mussolini

D: Josef Stalin

Doğru Cevap: D, Josef Stalin

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
