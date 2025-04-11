12 Nisan Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün korkularınla yüzleşebilirsin! Hiç beklemediğin bir anda karşına çıkan geçmiş ya da derinlerde sakladığın hislerin bir anda seni ele geçirebilir. Telaşa kapılma, zira bu yüzleşme bir nevi sıçrayışa ve yüklerinden arınıp yenilenme sürecine dönüşebilir.

Ay'ın Boğa burcundan İkizler burcuna geçişiyle sen de duygularından mantığına geçiş yapabilirsin adeta. Hayata karşı daha heyecanlı, telaşlı ve enerjik bir şekilde yaklaşabilirsin. Aynı zamanda geçmişin yüklerinden arınmak da yapabileceğin en iyi şey olacaktır. Çünkü bu sayede yeni yollar keşfedebilirsin. Farklı olanı bulabilir, içsel anlamda dengeye ulaşabilirsin.

Korktukların başına gelmeden onlarla yüzleşmek ise hayatını kolaylaştıracaktır. Özellikle sağlığına ilişkin kaygılardan arınmak, kaybetme korkusu gibi korkuları yenmek için terapiyi deneyebilirsin. Bugün başlayarak alacağın uzman desteği, hızlı yol almanı sağlayabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…