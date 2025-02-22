10 Soruda İmza Yemeğini Tahmin Ediyoruz!
10 Soruda İmza Yemeğini Tahmin Ediyoruz!
Parmak izimizin bize özgü olduğunu bilirsiniz, keza damak zevkimizin de öyle! Peki senin damağına hitap eden ve insanların baktığında 'Aa, bu kesinlikle senin yemeğin!' dediği yemek hangisi?
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1. Öğrenmek için sorulara başlıyoruz! Sence yemek yemenin saati var mıdır?
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2. Şu cümlelerden birini senin için kursak, hangisi için "Evet çok haklısınız." dersin?
3. Devam edelim! Sıradan bir günün akşamında mutfakta olduğunu söylüyorsun. Tam olarak ne yaparsın o esnada?
4. Yemek yaparken olmazsa olmazın nedir?
5. Seni içine çeken ve baktıkça yemek yapma isteği uyandıran bir mutfak seç!
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6. Güzel seçim! Şimdi şunu soralım: Sana misafirliğe geldik ama çat kapı bir misafirlik. Bize ne pişirirsin?
7. Net bir cevap istiyoruz: Menemen soğanlı mı olur yoksa soğansız mı?
8. Yemek yaparken hangi şarkılar sana eşlik ediyor?
9. İlk yaptığın yemeği kimden öğrendin diye sorsak?
10. Son sorudayız! Yemek konusunda en çok övgüyü ne için alıyorsun?
Risotto!
Bol soslu ev makarnası!
Kendi dokunuşlarınla lezzet kattığın bir ev yapımı hamburger!
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