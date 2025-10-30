onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
1 Ocak'tan İtibaren Geçerli Olacak: Plakalara Bayrak Zorunluluğu Getirildi

1 Ocak'tan İtibaren Geçerli Olacak: Plakalara Bayrak Zorunluluğu Getirildi

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
30.10.2025 - 12:37

Rusya'da plakalar için yeni kural 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek. Buna göre, plakalarda Rus bayrağı kullanmak zorunlu hale gelecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Rusya'da araç plakalarında yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor.

Rusya'da araç plakalarında yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor.

Yeni yılda yürürlüğe girecek düzenlemeye göre, 1 Ocak 2026’dan itibaren tescil edilen tüm araçların plakalarında Rusya bayrağı bulunması zorunlu olacak. Yeni kurala uymayan sürücülere, 500 Ruble para cezası veya uyarı verilecek. Düzenleme, Rusya İdari Suçlar Kanunu kapsamında “standart dışı plaka kullanımı” olarak değerlendirilecek.

Eski araçlar düzenlemeden muaf tutulacak.

Eski araçlar düzenlemeden muaf tutulacak.

Yeni kural yalnızca 2025 sonrası tescil edilen veya plaka değişikliği yapılan araçları kapsayacak. 2025'ten önce tescil edilen araçlar, mevcut plakalarıyla trafikte sorunsuz seyrini sürdürebilecek. 

“Karayolu Taşıtlarının Devlet Tescil Plakaları” başlıklı yeni GOST standardına göre, Rus bayrağının plakanın sağ alt köşesinde yer alması gerekecek.Uygulama, hem yeni tescillerde hem de ikinci el araç satışlarında zorunlu hale gelecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın