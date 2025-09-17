onedio
1 Milyon TL Ödediği İddia Edilmişti: Seda Bakan'dan Jennifer Lopez'le Fotoğraf İtirafı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy
17.09.2025 - 13:53

Ünlü oyuncu Seda Bakan, Jennifer Lopez konserinin ardından fotoğraf çekilmek için 1 milyon TL ödediği iddialarıyla gündem olmuştu. Her ne kadar iddiaları reddetse de bu konuyla gündeme gelmeye devam etti. Ancak bu kez, iddialara son noktayı koydu.

Rol aldığı yapımlarla ve özel hayatıyla sık sık konuştuğumuz Seda Bakan, bir süre önce Jennifer Lopez konserindeki fotoğrafla gündeme gelmişti.

Jennifer Lopez'in İstanbul'daki konserine katılan Seda Bakan, konser sonrası Jennifer Lopez'le birlikte çekildiği fotoğraflara sosyal medyayı sallamıştı. Fotoğrafın güzelliğinin yanı sıra, Bakan'ın bu fotoğraf için 1 milyon TL ödediği iddiası konuşulmuş ve hatta eleştirilmişti.

Seda Bakan, fotoğraf için 4'e kadar beklediğini itiraf etti. İddiaların ardından "Kadının 1 milyon TL'ye ihtiyacı mı var?" dedi.

