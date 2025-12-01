1 – 7 Aralık 2025 Haftanın Kristali: Bizmut

1 – 7 Aralık 2025 haftasında, gökyüzü ateş, su ve toprak elementlerinin güçlü yoğunluğuna sahne olurken, Bizmut kristali ruhsal odaklanma, zihinsel toparlanma, sabitlik ve ilerleme enerjilerini birleştiren eşsiz bir dönüşüm rehberi olarak ön plana çıkıyor. Bizmut, hem metafizik hem psikolojik anlamda “yeniden yapılanma” ve “kendi özünü farklı bir bilinç katmanında yeniden kurma” temalarını taşır.