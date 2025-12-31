onedio
2026, Yıllık Sağlık Burç Yorumu

Her şeyin başı sağlık diyenler buraya: Yıl boyunca doğrudan bedeninize etki edecek bazı gezegen hareketleri söz konusu olacak. Bu yüzden 2026 yılında medikal astrolojiye göre, farklı organlara etki eden gezegen hareketlerini sizin için inceledik. Peki, 2026 yılının şifalı enerjisi Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını bulacak mı? Bu yıl sağlığınız nasıl olacak? 2026 yılında nelere dikkat etmeli, hangi alışkanlıkları hayatınıza dahil etmelisiniz?

İşte, 2026 yılına özel medikal astroloji yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, ne zamandır kendini duygusal olarak güvende ve rahat hissetmiyorsun? Tamam tamam bunu çok da düşünmeni istemiyoruz. Zira, 2026 yılında ruhsal anlamda güvende hissedecek ve hafifleyeceksin. Plüton’un Kova burcuna yerleşmesi ile uzun yıllar kendini iyi hissetmeni sağlayacak bir konfor alanına gireceksin. Tabii duygusal anlamda şifalanmak bedenine de olumlu yansıyacak. Özellikle mide ve bağırsak sağlığında iyileşme söz konusu olacak. 

Bu şifalı süreci desteklemek ve yıl boyunca devamlılığını sağlamak için ise sana bir önerimiz var! Detokslar, tuz kullanımını sınırlandırma ve bol su tüketimi ile sindirim sisteminin sağlığına destek ol.

Şimdi gelelim bu yıl dikkat etmen gerekenlere! Koç - Terazi aksındaki tutulmalar nedeniyle Ekim ayından itibaren hassaslaşacak olan göğüs ve meme bölgesine dikkat etmelisin. Lenf sistemi ve göğüs kafesindeki hassasiyet için de hekim kontrolü iyi bir tercih olabilir. Bu konularda alacağın basit önlemler, sağlıklı yaşamın sırrı olabilir. Gelecek yıl görüşmek üzere, sağlıkla kal…

