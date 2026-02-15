onedio
16 Şubat - 22 Şubat Terazi Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
16 - 22 Şubat 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.02.2026 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 16 Şubat - 22 Şubat haftasında Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta enerjini hissettiğin gibi yönetmek biraz zor olabilir. Güneş'in Balık burcuna geçişiyle birlikte, zaman algın oynayabilir ve bu durum ritminde bazı dengesizliklere neden olabilir. Belki de geç yatıp geç kalkma döngüsüne girebilirsin. Ama unutma, burada önemli olan saat değil, ritimdir.

Bir saatte uyanmanın önemi yok, önemli olan her gün aynı saatte uyanmaktır. Bu, haftanı dengede tutmanı sağlar ve enerjini daha verimli kullanmana yardımcı olur. Yani, bu hafta kendine bir uyanma saati belirle ve ona sadık kal. Böylece ritmindeki dengesizlikler azalacak ve daha enerjik hissetmeye başlayacaksın. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

