Sevgili Terazi, bu hafta enerjini hissettiğin gibi yönetmek biraz zor olabilir. Güneş'in Balık burcuna geçişiyle birlikte, zaman algın oynayabilir ve bu durum ritminde bazı dengesizliklere neden olabilir. Belki de geç yatıp geç kalkma döngüsüne girebilirsin. Ama unutma, burada önemli olan saat değil, ritimdir.

Bir saatte uyanmanın önemi yok, önemli olan her gün aynı saatte uyanmaktır. Bu, haftanı dengede tutmanı sağlar ve enerjini daha verimli kullanmana yardımcı olur. Yani, bu hafta kendine bir uyanma saati belirle ve ona sadık kal. Böylece ritmindeki dengesizlikler azalacak ve daha enerjik hissetmeye başlayacaksın. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…