Sevgili Terazi, bu hafta senin için aşk rüzgarları estirecek, kalbinde beklenmedik duygular uyanacak. Venüs'ün Kuzey Ay Düğümü ile kavuşumu, romantizmin kapılarını ardına kadar açacak ve sosyal çevrenden biriyle duygusal bir yakınlaşma yaşamanı sağlayacak.

Belki de sıradan bir arkadaşlık olarak başlayacak bu ilişki, belki de bir dost meclisinde başlayacak bir sohbet, aşkın en saf haliyle kalbine dokunacak. Bu yakınlaşma, belki de hiç aklında olmayan biriyle olacak ve bu sürpriz durum, kalbinde beklenmedik bir heyecan yaratacak. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…