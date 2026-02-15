Sevgili Terazi, bu hafta senin için yaratıcılık dolu bir atmosfer ve cesaretini konuşturacağın anlarla dolu olacak. İş hayatında önemli adımlar atmanı gerektirecek bir dizi olayla karşılaşabilirsin. Haftanın ilk günlerinde Güneş ile Uranüs'ün kare açısının etkisini hissedeceksin. Bu, finansal konulara hızlı bir şekilde odaklanmanı ve ani kararlar almanı gerektirebilir. Belki de hiç beklemediğin bir anda karşına çıkan bir yatırım fırsatı olabilir ya da bütçende beklenmedik bir değişikliğe neden olabilir.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise Güneş'in Balık burcuna geçişi ile birlikte iş hayatında hızlı bir tempoya girebilirsin. Yeni bir görevin ya da projenin başına geçebilir, belki de ekip düzenlemesi yapabilirsin. Eğer yaratıcılık gerektiren bir işte çalışıyorsan, bu dönemde ilhamının kaynağı bol olacaktır. Belki de ilk başta dağınık ve belirsiz görünen bir fikir, hızla somut bir işe dönüşebilir. Hadi, yaratıcılığını cesaretle taçlandır! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…