16 - 22 Şubat 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
15.02.2026 - 18:01

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 16 Şubat - 22 Şubat haftası Terazi ve yükselen Terazi burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Terazi ve yükselen Terazi burçlarının 16 Şubat - 22 Şubat haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta senin için yaratıcılık dolu bir atmosfer ve cesaretini konuşturacağın anlarla dolu olacak. İş hayatında önemli adımlar atmanı gerektirecek bir dizi olayla karşılaşabilirsin. Haftanın ilk günlerinde Güneş ile Uranüs'ün kare açısının etkisini hissedeceksin. Bu, finansal konulara hızlı bir şekilde odaklanmanı ve ani kararlar almanı gerektirebilir. Belki de hiç beklemediğin bir anda karşına çıkan bir yatırım fırsatı olabilir ya da bütçende beklenmedik bir değişikliğe neden olabilir. 

Haftanın ortasına geldiğimizde ise Güneş'in Balık burcuna geçişi ile birlikte iş hayatında hızlı bir tempoya girebilirsin. Yeni bir görevin ya da projenin başına geçebilir, belki de ekip düzenlemesi yapabilirsin. Eğer yaratıcılık gerektiren bir işte çalışıyorsan, bu dönemde ilhamının kaynağı bol olacaktır. Belki de ilk başta dağınık ve belirsiz görünen bir fikir, hızla somut bir işe dönüşebilir. Hadi, yaratıcılığını cesaretle taçlandır! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

