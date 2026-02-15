Sevgili Terazi, bu hafta senin için yaratıcılığın ve cesaretin ön planda olduğu, kariyerinle ilgili önemli adımlar atacağın bir hafta olacak. Haftanın hemen başında etkisini hissedeceğin Güneş ile Uranüs karesi, finansal konularda hızlı düşünmeyi ve ani kararlar almayı gerektirebilir. Belki de hiç beklemediğin bir yatırım fırsatı çıkabilir karşına ya da bütçenle ilgili bir değişiklik yapman gerekebilir.

Haftanın ortasında ise Güneş’in Balık burcuna geçişi ile birlikte iş hayatında hızlı bir döneme girebilirsin. Yeni bir görevin ya da projenin başına geçebilir, belki de ekip düzenlemesi yapabilirsin. Özellikle yaratıcılık gerektiren işlerde çalışıyorsan, bu dönemde ilham kaynağı bol olacaktır. Belki de dağınık ve belirsiz görünen bir fikir, hızla somut bir işe dönüşebilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise beklenmeyen seni bulacak... Venüs ile Kuzey Ay Düğümü kavuşumu, sosyal çevrenden biriyle romantik bir yakınlaşma yaşamanı sağlayabilir. Bir arkadaşlık ya da arkadaş ortamında başlayan bir sohbet aşka dönüşebilir. Kalbinde de aklında da olmayan bu yakınlaşma fikri, seni düşündüğünden çok daha fazla heyecanlandırabilir. Aşkı bulmak beklediğinden daha tesadüfi ve bir o kadar da heyecan verici olabilir bu ara! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…