Sevgili Oğlak, bu hafta Uranüs'ün enerjik etkisi altında, kendini biraz daha farklı hissedebilirsin. Bu gezegenin etkisiyle, bedensel alışkanlıklarını sorgulama fırsatı bulabilirsin. Her zamanki gibi aynı rutinde kalmak yerine, belki de yeni bir egzersiz programı denemek ya da beslenme sistemini değiştirmek, sana bir canlılık ve enerji katabilir. Kim bilir, belki de bu değişiklikler, hayatına yeni bir soluk getirecek ve kendini daha iyi hissetmeni sağlayacak.

Ayrıca, bu hafta omuz ve boyun bölgende birikmiş stresi fark edebilirsin. Bu durum, genellikle yoğun çalışma saatleri, sürekli bilgisayar başında olmak veya stresli durumlarla karşı karşıya kalmak gibi sebeplerden kaynaklanabilir. Ancak endişelenme, çünkü bu durumu hafifletmek için birkaç önerimiz var. Bir masaj randevusu alabilir veya evde sıcak bir duş alarak kaslarını gevşetebilirsin! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…