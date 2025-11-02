Sevgili Oğlak, bu hafta seni Dolunay'ın büyülü etkisi bekliyor. Gökyüzünün bu muhteşem olayı, duygusal enerjini ve tutkunu yeni bir seviyeye taşıyacak. Bu durum, kalbinin ritmini hızlandıracak ve belki de uzun zamandır beklediğin o aşkı hayatına davet edecek.

Aşkın büyüsüne kapılmak üzeresin, kalbinin derinliklerinde bir yerlerde bunu hissedebiliyoruz. Ancak bu durum, bir yandan da seni biraz endişelendirebilir. Neden mi? Çünkü belki de uzun zaman sonra kendini aşka tamamen bırakmaya hazır hissediyorsun. Bu, adeta bir çeşit uyanış gibi...

Biliyoruz, bu düşünce seni biraz korkutabilir. Ama unutma, aşk cesaret ister. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…