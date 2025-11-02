onedio
3 Kasım - 9 Kasım Oğlak Burcu Haftalık Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
3 - 9 Kasım 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
02.11.2025 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Oğlak ve yükselen Oğlak burçları 3 Kasım - 9 Kasım haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 3 Kasım - 9 Kasım haftan nasıl geçecek? Bu hafta Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta gökyüzünde meydana gelen Mars ile Neptün üçgeni, senin için iş hayatında oldukça etkili olacak. Bu güçlü etki, sezgilerini ve pratik zekanı bir araya getirerek, iş yaşamında sıra dışı bir sinerji yaratmanı sağlayacak. Bu sinerji sayesinde planlı ve yaratıcı adımlar atabilir, projelerinde fark yaratma potansiyeli olan yeniliklere imza atabilirsin. Bu hafta, iş hayatında kendini daha özgün ve yenilikçi hissedeceksin.

Hafta ortasında ise Mars ile Uranüs karşıtlığı, seni yeni planlara yönlendirecek. Daha fazlasını istemenin zamanı geldi. Şimdi hedeflerini büyüt ve yönünü değiştirmek için cesur bir hamle yap. Bu yapacağın hamle ile hayatında değişecek çok şey olacak. Yeni bir şehirde yeni bir düzen kurmak bile söz konusu olabilir. Ne dersin, kariyer için bu değişime değer mi? 

Biraz da aşk konuşalım mı? Bu hafta Dolunay'ın etkisiyle duygusal enerjin ve tutkun artacak. Tabii bu durum ilişkine yansıyacak. Ona kendini kaptırmak üzeresin... Belki de uzun zaman sonra kendini aşka tamamen bırakmaya hazır olsan da bu düşünce seni korkutabilir. Bize soracak olursan, gerçekten aşkı yaşamak için alman gereken bir risk bu! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

