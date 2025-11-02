Sevgili Oğlak, bu hafta gökyüzünde meydana gelen Mars ile Neptün üçgeni, senin için iş hayatında oldukça etkili olacak. Bu güçlü etki, sezgilerini ve pratik zekanı bir araya getirerek, iş yaşamında sıra dışı bir sinerji yaratmanı sağlayacak. Bu sinerji sayesinde planlı ve yaratıcı adımlar atabilir, projelerinde fark yaratma potansiyeli olan yeniliklere imza atabilirsin. Bu hafta, iş hayatında kendini daha özgün ve yenilikçi hissedeceksin.

Hafta ortasında ise Mars ile Uranüs karşıtlığı, seni yeni planlara yönlendirecek. Daha fazlasını istemenin zamanı geldi. Şimdi hedeflerini büyüt ve yönünü değiştirmek için cesur bir hamle yap. Bu yapacağın hamle ile hayatında değişecek çok şey olacak. Yeni bir şehirde yeni bir düzen kurmak bile söz konusu olabilir. Ne dersin, kariyer için bu değişime değer mi?

Biraz da aşk konuşalım mı? Bu hafta Dolunay'ın etkisiyle duygusal enerjin ve tutkun artacak. Tabii bu durum ilişkine yansıyacak. Ona kendini kaptırmak üzeresin... Belki de uzun zaman sonra kendini aşka tamamen bırakmaya hazır olsan da bu düşünce seni korkutabilir. Bize soracak olursan, gerçekten aşkı yaşamak için alman gereken bir risk bu! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…