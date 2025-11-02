Sevgili Oğlak, bu hafta senin için neler var neler... Gökyüzünde gerçekleşen Mars ile Neptün arasındaki üçgen, senin için iş hayatında adeta bir dönüm noktası olacak. Bu güçlü etkileşim, sezgilerinle pratik zekanı birleştirerek, iş yaşamında adeta bir sinerji patlaması yaşamanı sağlayacak. Bu sinerji ışığında, planlı ve yaratıcı adımlar atarak, projelerinde adeta bir yenilik rüzgarı estirebilirsin. Bu hafta, iş hayatında kendini daha özgün ve yenilikçi bir ruh hali içinde bulacaksın.

Haftanın ortasında ise Mars ile Uranüs arasındaki karşıtlık, seni yeni planlar yapmaya itecek. Artık daha fazlasını isteme vakti geldi. Şimdi hedeflerini büyütme ve rotanı değiştirme zamanı. Bu cesur hamle, hayatında birçok şeyi değiştirecek. Yeni bir şehir, yeni bir yaşam düzeni kurmak bile gündeme gelebilir. Peki, kariyerin için bu değişime hazır mısın? Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…